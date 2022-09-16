名家論壇》黃創夏／俄羅斯大軍「轉進」　窮寇莫追

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這樣的戰場發展，其實也宣告了一些值得惕勵的新事實，不要以為兵多將廣、物資豐饒和萬炮齊發，就可以到處欺凌他人，現代化的世界要比科技力、比工業力和意志力，百萬大軍霸凌他人，很可能終究只是自取其辱！
普丁真的是徹底展現自取其辱的極致了，在沒有入侵烏克蘭之前，全世界還懷著當年冷戰時對蘇聯帝國的驚恐，對於號稱已經被普丁「復興」的俄羅斯充滿恐懼，以為他還是那個可以和美國分庭抗禮的巨獸。
入侵烏克蘭之後，大家才發現那個恐怖的「紅色暴風雨」和「鋼鐵洪流」虛有其表，俄羅斯大軍根本還活在「機械化時代」，和現代社會高科技的精密電子時代遠遠脫節，歐美都在進行「視距外作戰」，俄羅斯還活在「近戰纏鬥」，只相信靠數量嚇人，和他的師弟中國解放軍一樣的活在前現代思維當中。
普丁打著「反北約東擴」的藉口，200多天下來，北約自然而然的東拓了；更尷尬的是，原本的「老三」也可能發現「普二哥」不行了，歐美媒體，甚至印度媒體都持續分析報導，因為疫情已經長達900多天沒有出訪的習近平，出訪哈薩克和烏茲別克，主要目的就是「中國西進」，填補普丁挫敗之後的中亞之地緣政治的權力空缺。
這些後果，都是俄軍「轉進」一日千里，烏軍「跟隨」望塵莫及所致。
烏克蘭反侵略戰爭進入第200天，9月11日發生了全世界出乎意料的發展，原本耀武揚威的俄羅斯「鋼鐵洪流」丟盔卸甲、潰不成軍，被譏笑是「逃跑的速度比奧運選手還要快」！
烏克蘭軍隊的反攻不僅僅是速度奇快猶如閃電，且直向烏克蘭和俄羅斯交界的東北邊境，距離烏俄邊界只有50公里，烏克蘭擁有美國援助的海馬斯火箭，射程80公里，換言之，在邊境之俄軍的油彈和食物後勤補給中心別爾哥羅德，隨時處於被摧毀厄運當中，別爾哥羅德的州長已經要求兩城鎮的俄羅斯居民要進行撤離。
對俄軍更致命的是，烏軍主要戰略目的很清楚：關門打狗、甕中捉鱉！
烏軍反攻集中在東北部失地，在工業重鎮哈爾科夫東北邊進行閃電戰，又奪下俄軍在烏東境內最主要的物資轉運樞紐，鐵路運轉中心庫皮楊斯克，等於是把入侵烏克蘭的俄軍和俄羅斯本土切斷，彈盡糧絕的必然情勢之下，那些不知為何而戰、不知為誰而戰的俄羅斯入侵部隊，除了逃亡或投降，難逃被殲滅之宿命。
全世界「第2名」的軍事強權入侵全世界「第22名」的獨立自主國家，是如此的灰頭土臉，請問全世界「第3名」的軍事強權，真的還敢如同他們叫囂般的隨意踐踏全世界「第21名」的人民主權之獨立自主民主國度嗎？
今日俄羅斯，明日解放軍，勿謂言之不預！
烏軍奏捷除了戰略和戰術各種布局，還有一關鍵因素：就是歐美雖然沒有直接參戰，但現代的戰爭已經是一個「高科技」的競賽，「以量取勝」只是徒增傷亡，解放軍可要好好體會你們戰術和武裝的祖師爺俄羅斯的教訓！
關鍵是工業生產能力，俄羅斯雖然地大物博，缺乏「藏技於民」和「藏富於民」的體制和工業力，過去傾全國之力也打造出一個個號稱可以威攝歐美的新式戰機、新型飛彈、鋼鐵洪流和深海惡霸與外天空怪獸。
真正和歐美全方位的軍工產業與隨時可以補位的製造業能力，後繼無力，窘態畢露。
請問解放軍，你們自認地大物博，你們的軍工產業能量有高於俄羅斯嗎？
請問解放軍，你們軍隊的貪污腐敗，你們的那些軍事武器不會像俄羅斯軍隊一樣的銀頭蠟樣槍嗎？
請問解放軍，你們指揮的體系只聽一個人的專斷，不怕「今日普丁，明日習近平」的一意孤行，帶來自我毀滅嗎？
二次世界大戰時希特勒曾經感嘆：德意志的工業能力在世界上是首屈一指，但碰到美國，他們在天上飛，德國仍在地上爬。
如今，希特勒之嘆，大概也是普丁之嘆了，而最可悲也最危險的將是：習近平恐怕還沒有自我察覺這個無可跨越的差距！
看看普丁和俄羅斯，想一想自己的真正本質和實力吧，別以為可以取代普丁，小心，要是解放軍也亂搞盲動，說不定「老么」金正恩也會想要取而代之了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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