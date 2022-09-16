新竹榮服處辦企業廠商代表說明會

為連結在地就業資源，拓展退除役官兵就業管道，新竹榮服處日前於和選旅飯店會議廳辦理111年「企業廠商代表說明會」，邀請新竹公部門就業機關及民營企業廠商代表，以簡報及座談形式，說明輔導會就業輔導資源，宣導企業誠信議題，與廠商代表交換意見，瞭解業界用人需求，致贈感謝狀表彰進用退除役官兵績優廠商，並與2家友好廠商簽訂促進退除役官兵就業合作備忘錄。與會人員互動頻繁，場面溫馨熱絡。





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說明會參加單位包含新竹縣/市政府勞工處、新竹/竹北就業中心、新竹市保全商業同業公會、新竹市公寓大廈管理維護同業公會、富廣開發、前鋒塑膠工業、勤富鑫企業、永鴻國際生技、達思系統、矽格、禾意、保安工程、達盛機械工程、環球晶中德分公司、旺宏電子、富泰空調科技、敦南科技、昱嘉科技、煙波大飯店、玄峰運動生活館、華夏玻璃、六福開發、台灣房屋...等33家廠商負責人及人資出席。





新竹榮服處沈立忠處長首先感謝企業廠商提供就業機會、進用退除役官兵，也特別向公部門就業機關平日共同合作辦理徵才活動，提供就業輔導服務致意，並提及近年來輔導會「促進退除役官兵穩定就業方案」，以津貼鼓勵退除役官兵穩定就業，深獲企業好評，期許與會廠商日後進用退除役官兵時，能續給予支持協助。





會中為表彰企業進用退除役官兵貢獻，新竹榮服處特別致贈感謝狀予派普工程企業(股)公司，該公司自109年至111年，已連續三年經輔導會評選榮獲「民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵」，公司積極進用退除役官兵，除代表輔導會給予公開表揚，亦鼓勵其他優質企業能踴躍進用退除役官兵。





另外，與台星科企業(股)公司及台灣創富國際管理顧問(股)公司簽署交換「促進國軍退除役官兵就業合作備忘錄」，希望透過備忘錄簽署，共同促進退除役官兵就業，企業提供優質的工作機會，讓更多合適的退除役官兵到該公司服務，滿足公司用人需求，創造雙贏。





座談會中除說明輔導會促進退除役官兵穩定就業方案、協助退除役官兵就業獎勵辦法、職業訓練補助等措施外，並配合輔導會「走入企業•倡廉誠信」專案，向與會廠商宣導企業誠信及廉政倫理，播放微電影《幸福‧勻勻仔行》及《蔥花麵包的滋味》，進行「企業誠信宣導」簡報說明，鼓勵與會廠商落實企業誠信治理。



