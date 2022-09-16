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網瘋傳10月開放邊境「時程表」！莊人祥證實：仍在研議中

▲指揮中心發言人莊人祥證實，網傳的「邊境管理及開放建議」表格為研議中草案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥證實，網傳的「邊境管理及開放建議」表格為研議中草案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 10:51:26

新冠病毒肆虐全球長達2年多，讓不少民眾引頸期盼能盡快放寬至「0+7」，近期網路也流傳一張「邊境管理及開放建議」表格，內容提及預計10/10實施「免居隔0+7」的規定，對此，指揮中心發言人莊人祥今天（16日）指出，此為研議中草案，日期與內容還會再調整。

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▲網傳的「邊境管理及開放建議」表格，內容提及預計10/10實施「免居隔0+7」的規定。（圖／取自PTT）
▲網傳的「邊境管理及開放建議」表格，內容提及預計10/10實施「免居隔0+7」的規定。（圖／取自PTT）
據了解，有網友昨天在PTT上以「邊境10月開放」為題PO文，強調表格來源不明，但很多人都透過不同管道得到了，內容指出，邊境開放分為2階段，第一階段將在9/19公布，同月26日開始實施「3+4全程1人1室」；第二階段於10/3發布，同月10日實施「0+7免居隔」方案。

而莊人祥昨天在記者會上表示，「0+7」天檢疫要在疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性很低，還是要看這波疫情，「越早達到高峰後下降，就能越早開放。」

【邊境管理及開放建議時程表】如下:

【現行規定】
◆入境人數上限：5萬人次／週

◆檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫4天（1人1室）

◆篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）

◆交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

◆入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證

【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】

◆入境人數上限：6萬人次／週

◆檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）

◆篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

◆交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

◆入境事由：全面恢復免簽

【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】

◆入境人數上限：試行2萬人次／天

◆檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔

◆篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

◆交通方式：開放搭乘大眾交通工具

◆入境事由：取消限團令（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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