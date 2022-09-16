網瘋傳10月開放邊境「時程表」！莊人祥證實：仍在研議中

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而莊人祥昨天在記者會上表示，「0+7」天檢疫要在疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性很低，還是要看這波疫情，「越早達到高峰後下降，就能越早開放。」
【邊境管理及開放建議時程表】如下:
【現行規定】
◆入境人數上限：5萬人次／週
◆檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫4天（1人1室）
◆篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）
◆交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕
◆入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證
【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】
◆入境人數上限：6萬人次／週
◆檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）
◆篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）
◆交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕
◆入境事由：全面恢復免簽
【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】
◆入境人數上限：試行2萬人次／天
◆檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔
◆篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）
◆交通方式：開放搭乘大眾交通工具
◆入境事由：取消限團令（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。