世界病人安全日 中醫大新竹附醫辦宣導

世界衛生組織將每年9月 17日訂為「世界病人安全日」，邀集世界各國聯手一起響應病人安全日的行列，並共同採取病安行動。國內於每年9月17日辦理響應活動，並訂定為全國病人安全週；而今年度病人安全週主題延續2021年孕產兒安全「把握關鍵，產除風險」及「用藥安全」，院長陳自諒希望能透過系列衛教宣導、互動活動保障孕產婦、新生兒安全及用藥安全。
藥劑科主任傅永輝提醒，藥物並非一般商品或食品，不可以自行隨意服用。用藥安全衛教宣導，讓一般民眾建立正確用藥能力，常會有民眾很緊張的拿著安眠藥詢問藥師：「我已經吃這個半年多了，會不會越吃越重？要怎樣才能停掉？」。也有人習慣每次看診時都會要求多開一些胃藥及止痛藥，即使沒必要服用，仍然堅持只要沒服用就會身體不舒服，這種情形算不算是成癮呢？藥物是用來治療疾病的，如果非以醫療為目的任意使用，即使像胃藥這種看似無害的藥，也是一種「藥品錯誤使用」行為。
傅永輝主任建議民眾正確使用藥品時，無論服用中、西藥治療，建立正確用藥五大核心能力，［能力一］清楚表達自己的身體狀況，［能力二］看清楚藥品標示，［能力三］清楚用藥方法和時間，［能力四］做身體的主人，［能力五］與醫師、藥師作朋友。
另外，民眾掌握中醫藥就醫用藥五原則- 「停、看、聽、選、用」。停-停止不當看病、購藥及用藥行為，看-看病請找合格中醫師診治，並向醫師說清楚，聽-聽專業醫師及藥師說明，選-選購安全、有效中醫藥品，用-用中藥時應遵從醫囑、講方法。透過本院病人安全週活動系列講座，期望民眾能為自己和家人健康一起來把關，用藥是大家日常生活避免不了的事，除了重視治療成效且可避免錯誤使用藥物造成非預期的傷害，並加強教導民眾藥品正確保存方式。