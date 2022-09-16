中醫大新竹附醫5G遠距醫療 查出偏鄉患者潛藏性珍珠瘤
中國醫藥大學新竹附設醫院，配合政府遠距醫療政策，充實偏鄉離島醫療照顧體系。今年首度和新竹縣政府五峰鄉衛生所合作，提升偏鄉民眾之專科門診可近性，善盡社會責任，目前每兩周進行耳鼻喉科的遠距醫療。耳鼻喉科主任王堂權表示，在衛生所朱正偉主任、護理長、藥師及相關人員的協助下，透過遠距視訊診療及數位耳鏡，高畫質的清晰影像，會透過5G網路，即時傳輸到雲端診療平台，醫院端的耳鼻喉科醫師可同步了解病患的症狀、並即時檢查耳道、鼓膜及中耳腔的病變。
王堂權表示，一名48歲婦女，覺得聽力逐漸變差，溝通時常常需要對方拉大音量或再次複誦，以為只是年紀大的退化現象並不以為意，藉由和五峰鄉遠距醫療，透過5G傳輸即時數位醫療資訊，診斷出潛藏性的珍珠瘤。如果珍珠瘤越來越大，可能會進一步破壞耳膜，聽小骨，合併頑固性中耳炎，甚至造成乳突炎，腦膜炎等併發症。還好遠距醫療即時揪出前期的珍珠瘤病灶，藉由耳鼻喉科專科醫師適時介入，精準診治病患問題，順利改善聽力的狀況。
王堂權指出，好幾年前有一位原住民病患曾告訴他，每次來看門診，來回路程大概要花五小時以上的時間，再加上等待檢查的過程，非常辛苦，聽到這番話的時候已經是晚上九點鐘，然後病患回到山上可能已經午夜十二點了。王堂權驚覺，號稱醫療最進步與便利的台灣，仍存在許多需要我們努力的角落，因此決定透過遠距醫療幫助偏鄉居民，補足醫療不均的問題，更希望有一天能夠實現健康平等的願景。
藉由王堂權過去所建構的聽覺智慧遠距系統，可以遠距執行聽覺功能篩檢，搭配AI輔助診斷，幾年來已經順利揪出許多中耳炎、膽脂瘤(珍珠瘤)或耳咽管功能不良的病症。在2014年的時候，王堂權就曾進行台灣、德國跨國雙邊合作研究計畫，德國聽力師和台灣受試者進行遠距聽力檢測，經過分析與校正後，發現遠距模式與標準隔音室內的聽力檢測可以達到一致性的結果，因此，也順利取得聽覺智慧遠距系統等專利，現在更把它運用在遠距醫療，幫助偏鄉民眾。