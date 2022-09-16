快訊／本土確診+41430！死亡個案增46人　境外移入240例

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指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增240例境外移入個案中，為142例男性、98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(35例)，日本(6例)，馬來西亞(5例)，菲律賓(4例)，泰國及印度(各3例)，韓國、中國、印尼、新加坡及美國(各2例)，阿拉伯聯合大公國、荷蘭、柬埔寨、德國及英國(各1例)移入。另169例感染國家調查中。入境日期介於今年8月16日至9月15日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,055,651例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,156,214例排除)，其中5,891,355例確診，分別為31,726例境外移入、5,859,575例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,469例COVID-19死亡病例，其中10,453例本土，個案居住縣市分布為新北市2,208例、臺北市1,176例、臺中市1,054例、高雄市980例、桃園市800例、臺南市799例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣326例、南投縣305例、苗栗縣264例、嘉義縣245例、基隆市227例、宜蘭縣214例、花蓮縣181例、新竹縣及嘉義市各168例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。