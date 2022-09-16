超高齡社會來臨　長照問題該如何超前部署？

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「台灣居護」承襲「荷蘭博祖克」以鄰里照顧，融合在地文化的照顧模式，以被照顧者為中心，家為單位，洋蔥式的向外擴散。透過12人為一組的照顧團隊服務居家與社區，採自立支援的照顧，讓被照顧者達到預防及延緩失能之效益。
執行長張宏庠表示：「台灣居護在「團隊自治」、「資源平台」與「資訊系統」上施力，然後用在「創新發展」、「員工待遇」、「教育品質」上。」，最重要的是善用科技，讓居家護理師與個案及其家屬溝通更加緊密，幫助整合了解個案近況，有效率的節省所有工作人員時間，大幅降低人力成本，讓居家護理師能把更多心力放在個案身上。
呼籲大眾重視長照問題！藝人侯昌明現身分享照顧失智父親22年心路歷程
長期照顧失智症患者壓力之大非主要照顧者可以想像，活動現場邀請到曾照顧22年失智父親的藝人侯昌明。侯昌明表示回想起當年父親查證出患有失智症時，他才32歲，而太太曾雅蘭27歲才剛嫁給他，就得一同扛起照顧公公的責任。
當時長照資源沒有現在豐富，自己也不放心將父親送到安養中心，就與老婆曾雅蘭自己照顧。在照顧父親期間，壓力過大加上來自親戚過度關心，讓曾雅蘭一度罹患憂鬱症，兩人曾爭執到要離婚，在照顧父親、兼顧家庭兩難之下，他們決定聘請看護照顧失智父親，換取喘息的空間。
但外籍看護不好申請並且看護也得定期返國，曾有過近兩個月時間，父親無人照顧，找人幫忙也非常困難，情急之下，連岳母都去拜託了。回想起先前照護的種種困難，侯昌明表示：「台灣居護將荷蘭博祖克居家照護模式引進台灣，透過失能失智者本身、家人、居家護理師及社區鄰里的協助，不僅讓失能失智者可以安心待在家，也能減輕照護者的壓力及負擔。長照是一條艱辛漫長的道路，期望台灣的長照資源能越來越豐富，幫助到更多的家庭。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55137
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