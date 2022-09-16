田馥甄演唱會彩排「真實聲音狀態」曝光！鐵粉聽完全哭了
歌手田馥甄（Hebe）原定9日起在高雄巨蛋一連舉辦4場演唱會，豈料卻在前一晚緊急宣布喊卡，因她染上重感冒身體不適，彩排時「失聲」，和團隊緊急討論後決定延期一週。而今（16）日演唱會確定重啟，她昨（15）日晚間也發文「明天見」，讓鐵粉超感動，還有人昨晚在高雄巨蛋附近聽到彩排聲音，激動到都哭了。
田馥甄昨晚在臉書發文，表示「明天見」，並曝光一張彩排照片，貼文一出，已有5.7萬人按讚，歌迷紛紛留言，「感動，祝福演出順利」、「撐過來了」、「身體健康真的超重要，其他的都是其次，祝福演出圓滿」、「明！天！見！為什麼好想哭啦」、「好興奮，現在附近聽到的人都哭了」、「明！天！見！這三個字怎麼會讓眼眶發熱，不管如何，只要妳健健康康，一切都好，只要妳好好的，一切就足夠了」，對她恢復一事感到相當開心。
不過田馥甄上週臨時將演唱會延期，卻也引起許多人不滿，她當時難過道歉，「對不起大家！真的非常非常抱歉，明天就要演出了，這麼緊急地宣佈延期，除了掃興，也造成大家各方面的損失及麻煩，真的不知道該怎麼道歉才是。邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起」。
她當時透露，一發現生病的開始，心都涼了，在彩排時發現失去了大部分的聲音，緊急使用類固醇急救後，晚上總彩仍掌握不了自己的聲音，而後台當時也備著醫師開的四支類固醇，「腦中時不時想著後台的桌上，躺著四支醫生開了備著，每天晚上開演前兩小時，若萬不得已時，要往聲帶直接注射的類固醇。想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音」，因此當時總彩結束，團隊們見彩排狀況，還沒等她反饋台上感受，就直接決定，要她延期演出，讓身體好好休息。（編輯：郭佩蓉）