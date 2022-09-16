網傳「0+7免居隔」將上路！王必勝：10月上旬還不會解封
近期網路流傳一張「邊境管理及開放建議」表格，內容提及預計10/10實施「免居隔0+7」的規定，且入境人數也會同時放寬到2萬人次，對此，指揮官王必勝今天（16日）證實，該表格確實是在內部討論中，但目前推估疫情高點將會在2週內出現，疫情可能要到10月初才趨緩，因此不會如內容所載於10月上旬開放。
據了解，有網友昨天在PTT上以「邊境10月開放」為題PO文，強調表格來源不明，但很多人都透過不同管道得到了，內容指出，邊境開放分為2階段，第一階段將在9/19公布，同月26日開始實施「3+4全程1人1室」；第二階段於10/3發布，同月10日實施「0+7免居隔」方案。
針對上述內容，王必勝稍早指出，指揮中心一直持續在與各部會討落邊境問題，期間也有各種提案，因此表格中很多內容都已經改變了，後續仍要再做修正；另外，王必勝強調，模型推估疫情高點會出現在下週三，或是下下週三，所以應該不會在10月上旬開放。（編輯：陳苾暐）
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