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用「霹靂舞」為國爭光！他跳進奧運　勇敢追夢感動百萬人

▲台灣大為霹靂舞國手孫振拍攝的紀實片，日前突破百萬觀看。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大為霹靂舞國手孫振拍攝的紀實片，日前突破百萬觀看。（圖／台灣大哥大提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-17 08:40:00

2年後（2024）巴黎奧運即將登場，除了傳統競技運動外，屆時將增設「霹靂舞」項目，而台灣也有選手將參與比賽，日前台灣大哥大出品國內首支霹靂舞國手紀實片《Break the Limit 突破高牆》，紀錄台灣大體育家族霹靂舞選手孫振熱血追夢、前進奧運的故事，推出後獲得熱烈迴響，短短12天就突破百萬觀看次數，感動無數網友，鼓舞大家勇敢追夢，同時更了解霹靂舞多元的文化樣貌。台灣大總經理林之晨日前特別邀請孫振和紀實片導演李祈悅共進晚餐，分享影片創出佳績的喜悅，同時恭喜孫振正式獲選為「2022 Red Bull BC One World Final」種子選手。林之晨更特別邀請「麻吉大哥」黃立成到場替孫振加油打氣，讓孫振相當驚喜與感動！

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孫振近期正式成為「2022 Red Bull BC One World Final」種子選手，將於年底代表台灣出國比賽，林之晨表示，希望他可以取得好成績，朝向2024巴黎奧運的目標大步前進，並預祝孫振在登板奧運時可以「振爆法國」，替台灣爭取佳績。林之晨總進一步指出，希望未來台灣大「勇敢追夢」專案可以支持更多像孫振與李祈悅導演等優秀人才，發揮「Open Possible」的精神，在各自專業領域發光發熱。

▲（圖／翻攝自《Break the Limit突破高牆》片段）
▲孫振很高興透過自己追逐目標的努力，讓大家用不同的角度認識霹靂舞，對Hip hop文化有更不一樣的理解。（圖／翻攝自《Break the Limit突破高牆》片段）
孫振過去受訪時曾提到，自己是在11歲時看了「麻吉大哥」黃立成的音樂錄影帶之後，覺得跳舞很酷，開始走上霹靂舞的道路，也因此，林之晨這次總特別邀請黃立成到場，希望給予孫振鼓勵與建議；黃立成則推薦孫振看世界級經典選手的紀錄片，如籃球員Michael Jordan的《The Last Dance》，汲取他人的態度與經驗為自己設立標準，包含練舞時長、飲食控制、動作研究等，每天都要更超越一點，持續和自己比賽，創造能所不能的成績。

孫振得知影片過百萬觀看後表示，「自己是個幸運的人，很感謝一路上遇到的許多人事物，特別是影片上映後，許多原本不認識霹靂舞民眾，因為這部影片而開始關注霹靂舞的影響力」，他強調，很高興自己追逐目標的努力，能讓大家用不同的角度認識霹靂舞，對Hip hop文化有更不一樣的理解。孫振最後謙虛地表示，未來路途還很長，離真的站穩國際還有一段路，他會繼續努力，持續追逐夢想，讓台灣的霹靂舞走上國際舞台，為國爭光。

導演李祈悅則說：「很開心有機會讓那麼多人看到孫振努力的過程，並藉由紀實片來認識Breaking和孫振、台灣的BBoy們。希望本片可以繼續傳遞Hip hop以及運動家堅毅的精神、超越自我與自由的價值，讓更多人了解霹靂舞的文化底蘊，鼓勵更多人勇於突破框架、實踐自己的夢想！」

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