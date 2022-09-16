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造福更多病人！　臺大醫院「臨床細胞治療中心」揭牌

造福更多病人！　臺大醫院「臨床細胞治療中心」揭牌
造福更多病人！　臺大醫院「臨床細胞治療中心」揭牌

健康醫療網

2022-09-16 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新興的細胞治療，已經為某些特定疾病的治療帶來一絲曙光。在臺灣，某些細胞治療產品已通過衛福部食藥署的審核，成為常規醫療。臺大醫院為發展細胞治療業務，特於綜合診療部下新設「細胞治療科」，於2022年8月起並將3D1病房改設為「臨床細胞治療中心」，於專業的細胞治療場所，執行本院所有關於細胞治療的業務（包括恩慈案、特管法案、和常規醫療），該中心於今日進行揭牌典禮，期能造福更多有需要的患者。

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細胞治療　分自己、同種異體細胞

細胞治療的原理，是將自己的細胞也就是「自體細胞」，或別人的細胞也稱為「同種異體細胞」，經過體外培養或加工程序之後，再將這些處理過的細胞引進患者體內使用，以達到治療或預防疾病之目的。

細胞治療核心實驗室　執行人體臨床試驗

臺大醫院於2005年即在醫學研究部設置細胞治療核心實驗室（第九共同研究室）以執行細胞治療相關之人體臨床試驗；於2016年設立符合優良組織細胞操作條例的潔淨實驗室，並將其更名為細胞治療中心。

經由建立合乎標準細胞處理場所，提供細胞處理操作及輔導、細胞治療產品品質控制以及協助院內細胞治療之研究發展。

開設臨床細胞治療中心　開發國際細胞治療合作

2018年6月衛生福利部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文，加速了6項細胞治療技術之發展臨床應用，院內各科部也有多項細胞治療計畫經此管道執行，亟需有一跨科部單位，整合從病人細胞之收集、處理、凍存、運送、製備、保存、解凍到回輸的執行與監控，並規劃細胞治療專區，提供專業安全細胞治療環境，以健全臨床端細胞治療流程管控及病人安全，並提升細胞治療動態管理及病例追蹤。

爰將3D1病房開設為「臨床細胞治療中心」，整合多單位之功能，將原院內細胞治療人體試驗經驗傳承，延伸開發跨國際細胞治療合作。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55093

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