難接受噩耗！名醫王群光遭撞身亡 妻趕抵醫院崩潰大哭
台北市名醫王群光昨（15）晚下班後準備搭乘公車，走到羅斯福路三段時，疑似因為沒注意交通號誌，意外遭到機車撞上，導致其當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治；事發後，王妻趕抵醫院，聽聞惡耗情緒相當激動，不過看完監視器畫面後，對死因沒有意見。
據了解，當時王群光下班後，準備去吃晚餐，不料在過馬路時，疑因未注意交通號誌，造成直行劉姓機車騎士（30歲）閃避不及迎面撞上，強大衝擊力也使機車滑行數十公尺，直到撞上路旁轎車才停下。
警消到場時，機車車頭嚴重變形，王群光倒臥在血泊之中，頭部重創，當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術；警方調閱監視器後，車禍疑為死者未遵守號誌，且劉姓騎士也未減速慢行而釀禍。
根據《三立新聞》報導，事發當時，王群光妻子趕赴醫院，當場崩潰痛哭，難以接收丈夫離世的消息，但是當她看完監視器畫面後，對死因並沒有意見。
據了解，死者王群光為知名醫師，也擔任台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會理事長，他開設的王群光自然診所就在車禍現場附近，主要提供另類療法及健康服務為主，尤其擅長不開中西藥物的自然療法；王群光車禍身亡的消息一出，不少病人、醫師皆上網發文哀弔。（編輯：孫唯容）