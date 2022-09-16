本土+41430　次世代疫苗今晚到貨！接種對象一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之41,430例本土病例，為19,028例男性、22,389例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（8,942例），臺中市（5,294例），臺北市（4,904例），桃園市（4,455例），高雄市（3,396例），臺南市（2,500例），彰化縣（1,892例），新竹縣（1,251例），屏東縣（1,121例），苗栗縣（1,008例），新竹市（984例），宜蘭縣（971例），雲林縣（894例），基隆市（808例），南投縣（748例），花蓮縣（660例），嘉義縣（582例），嘉義市（371例），臺東縣（326例），金門縣（163例），澎湖縣（142例），連江縣（18例）。
指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增240例境外移入個案中，為142例男性、98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（35例），日本（6例），馬來西亞（5例），菲律賓（4例），泰國及印度（各3例），韓國、中國、印尼、新加坡及美國(各2例)，阿拉伯聯合大公國、荷蘭、柬埔寨、德國及英國(各1例)移入。另169例感染國家調查中。入境日期介於今年8月16日至9月15日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,055,651例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,156,214例排除），其中5,891,355例確診，分別為31,726例境外移入、5,859,575例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,469例COVID-19死亡病例，其中10,453例本土，個案居住縣市分布為新北市2,208例、臺北市1,176例、臺中市1,054例、高雄市980例、桃園市800例、臺南市799例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣326例、南投縣305例、苗栗縣264例、嘉義縣245例、基隆市227例、宜蘭縣214例、花蓮縣181例、新竹縣及嘉義市各168例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
次世代疫苗今晚到貨！開放長者、免疫低下族群接種
指揮中心表示，今年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。指揮中心指出，我國已於去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,044萬劑到貨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55141
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw