每年約萬人因心臟衰竭死亡　北醫體系成功完成首例心臟移植

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每年約有36萬確診心臟衰竭 2成會發展成末期
心臟疾病為2021年臺灣十大死因排名第二，每年約有萬人因心臟衰竭死亡，約36萬人經診斷患有心臟衰竭。雙和醫院程毅君院長表示，其中有近2萬人會發展為末期心臟衰竭，需要接受心臟移植或左心室輔助器的治療。臺灣等待心臟移植平均時間為1至1.5年，每年約有200人在等待心臟移植，而急性心因性休克的患者若未接受移植或進一步治療，死亡率將近100%。
北醫體系 成功完成心臟移植
臺北醫學大學近年特別成立「臺北心臟醫學研究中心」，整合一校三院心臟內外科醫學專業資源，並成立八個心臟特色團隊，從深耕臨床特色發展、轉譯研究、臨床試驗到培養高階心臟醫學專業人才，為臺灣未來心臟醫學專業發展奠定穩健基礎。
而A先生成功的心臟移植案例，也是透過臺北心臟醫學研究中心施俊哲副院長的主刀及資源整合，再加上雙和醫院優質的心臟內外科及相關醫療專業照護下所發揮的最佳效果。
乘載自己與捐贈者兩份生命 讓愛延續
雙和醫院也在日前替A先生舉辦慶生會，醫療團隊對於成功完成北醫體系首例心臟移植的任務感到非常榮幸，特別感謝A先生在住院期間對醫護的體貼，而A先生及家人更是對團隊的專業及無微不至的照顧表達感謝。
「謝謝，感謝捐贈者及其家人，也感謝醫療團隊。」A先生將乘載著自己與捐贈者兩份生命的重量，發揮心的二次方加乘效力，延續生命的無限的價值及可能性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55095
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