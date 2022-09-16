3縣市大雨特報！下班記得帶傘 南瑪都週末掀「瘋狗浪」
今（16）日上半天台灣大多是多雲到晴的好天氣，陽光也都有露臉，除了清晨較有涼意，溫差較大外，各地平均高溫落在攝氏32~34度，最高溫出現在台東中午觀測到的37.1度，中央氣象局表示，全台這樣多雲到晴、溫暖偏熱的狀況會到下週二（9/20）之後才會稍微降溫；不過週末北台灣水氣變多，降雨機率將會提高，且受到中颱南瑪都的影響，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海及馬祖都需留意長浪的情況；而今日傍晚的天氣，氣象局稍早也針對南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區發布大雨特報，提醒下班通勤或在山區活動的民眾，務必注意自身安全。
中央氣象局提到，今日白天各地仍是多雲到晴，溫暖偏熱的天氣型態，午後東半部和部分山區有降雨，大台北中午過後，也不像昨日有短暫、間接性的陣雨，不過由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，尤其南投地區及雲林、嘉義山區都有局部大雨發生的機率，氣象局也隨即發布大雨特報，提醒民眾除了雨勢外，也要注意雷擊和強陣風。
溫度方面，各地平均高溫落在攝氏32~34度，最高溫出現在台東縣中午，曾一度觀測到的37.1度，氣象局預測，這樣的狀態會維持到下週二，直到北風增強影響後，才會稍微、小幅度的降溫，提醒近期紫外線仍強，出門一定要做好防曬，補充水分。
第14號颱風中颱南瑪都目前在臺北東方1430公里的海面上，持續向西北方前進，沒有意外的話，氣象局將不會對針對它發佈任何警報，不過要特別注意的是，就算南瑪都不會帶來雨勢，但距離數百公里外的颱風，在強風情況下會造成的巨大能量，導致海浪穿越大海，形成一波跟一波之間的時間較長的「長浪」或「湧浪」，長浪不僅跑的比颱風快超多， 影響的範圍也大很多，最容易發生在「看起來天氣不錯」的時候，氣象局提醒，週六至下週一（9/17~9/19），基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海及馬祖地區，若有前往海邊活動的民眾，絕對要特別小心長浪的威脅。
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