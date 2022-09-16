《淚王子》重映！關穎辣穿低胸洋裝 名導誇：13年都沒變
知名導演楊凡的「芳華虛度」影展，將在9月23日盛大展開，除了將過去作品重新搬上大銀幕之外，楊凡導演也帶來了全新動畫長片《繼園臺七號》。今（16）日在國家電影及視聽文化中心重映《淚王子》，導演楊凡攜男女主角張孝全及關穎一同出席，許久未見的3人都相當興奮，楊凡還驚呼：「關穎還是這麼美麗，13年不變，依然魅力驚人！」
張孝全曾以《淚王子》被影壇天后林青霞讚譽是鑽石，他也憶起當時拍片的過往表示：「《淚王子》開場的那一幕，拉手風琴走出樹林的畫面，到現在都還印象很深，能獲得稱讚全都是導演的功勞，非常感謝楊凡導演把《淚王子》拍得如此動人！」而楊凡也誇讚張孝全：「經過這些年的洗鍊，不論是演技或散發出來的氣質都充滿成熟，但在我眼裡，他依然是13年前那個純真善良的大男孩！」
另外，今年已經46歲的關穎，今天以一襲粉色低胸洋裝現身，也讓揚凡驚呼：「關穎還是這麼美麗，13年不變，依然魅力驚人！」而關穎也在首映會分享說道：「3年前能夠參與《淚王子》的拍攝，真的很幸運，到現在還記得當時與導演一起參加威尼斯影展的回憶，很開心能夠再度跟導演相聚，雖然很久沒見，但我們都知道彼此的緣分是沒有辦法剪斷的。」字字句句都展露出彼此間好感情。
而今天首映會上，除了楊凡導演與男女主角張孝全與關穎一同出席，電影中的三位童星也到場站台支持，楊凡導演相當開心能以《淚王子》跟演員們再度相聚，也感性表示：「《淚王子》是我的童年往事重現，也是我圓夢的一部片，這是一部獻給台灣影迷的情書。」「芳華虛度」影展將於9月23日盛大登場。