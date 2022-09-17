首位亞洲人位列全球富豪前三名！揭開印度首富面紗

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿達尼的多角化經營讓阿達尼的資產翻倍成長，2008年淨資產達93億美元（約台幣2855億），首次晉身富比士（Forbes）富豪榜之一。由於產業多屬於傳統產業和運輸業，阿達尼沒有被疫情影響資產，反而逆風飛翔。今年以來科技類股走跌，導致全球前十大富豪當中多數人資產縮水，唯獨阿達尼個人淨值增加，原因就是能源危機助長天然氣及燃煤價格，讓阿達尼事業蒸蒸日上。阿達尼企業自2020年3月以來股價飆升逾2400%，甚至在過去半年就翻漲1倍，不止如此，其他子公司的股價也跟著大漲，成功讓阿達尼的財富超越印度商界勁敵安巴尼。
在今年，阿達尼更超越法國路易威登集團（LV）老闆阿諾特（Bernard Arnault），躋身至彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）第3名。
阿達尼個人淨值在今年增加610億美元，另一方面，許多富豪捐出個人資產也導致個人淨值下滑，讓阿達尼能有機會躋身全球第三富豪。例如澳洲礦場被環保團體批評破壞大堡礁環境，且每年耗費數十億公升水資源。阿達尼集團在去年承諾投資700億美元發展綠能，並誓言成為全球最大再生能源供應商。
除此之外，也有不少人士質疑阿達尼能迅速累積財富，是因他與印度總理莫迪的關係。2018年印度政府開放六座機場民營化，起初要求競標業者必須具備機場經營經驗，但莫迪放寬這項條件，促成阿達尼標下六座機場經營權。
雖然阿達尼的企業帝國擴張，外界對該集團快速成長的疑慮也增加。阿達尼的大舉併購主要是透過債務融資，但CreditSights本月在報告中表示，阿達尼集團「嚴重過度舉債」。
雖然飽受批評和面臨困境，阿達尼也有積極做慈善的一面。他在疫情初期曾捐款1億盧比（約台幣3800萬）協助印度對抗疫情，更在今年6月生日時承諾，要捐出6000億盧比（約台幣2300億）做公益。另外，公司旗下的阿達尼基金會，長期致力於將資源用於國家公益，尤其更重視偏鄉地區，其中包括教育、醫療等層面，提升當地民眾的生活福祉。
由於阿達尼在今年成為全球富豪第三名，甚至創下亞洲第一人的佳績，讓外界紛紛將目光聚焦在他身上，希望能得知他成功的秘訣，以及他超越阿里巴巴集團創辦人馬雲和亞洲其他首富的致富關鍵。