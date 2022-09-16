國旅爆發　搭車「動暈症」怎麼辦？

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臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師鄭詠安說，動暈症發生原因是由於平衡器官視覺、內耳前庭與視覺對於自身狀態感受不一致造成，動暈症好發於6至12歲的兒童、孕婦及有偏頭痛的患者。目前最常使用的暈車藥物是副交感神經阻斷劑的scopolamine（東莨菪鹼）與抗組織胺。
Scopolamine貼片 藥效可持續72小時
Scopolamine常見劑量是1毫克貼片在搭乘交通工具前4小時至12小時貼於耳後，藥效可以持續72小時，若有需要可以在72小時候更換新的貼片。常見副作用為：鎮靜、眼睛、口腔黏膜乾燥、長輩須小心可能有尿液滯留的現象。因為是貼布劑型，皮膚較敏感的人可能會有接觸性皮膚炎的症狀。狹角性青光眼患者避免使用scopolamine成分藥物。
抗組織胺藥物 易嗜睡、精神不濟
鄭詠安表示，抗組織胺有分為兩代，可以作為預防動暈症的是第一代抗組織胺，常用於動暈症的是dimenhydrinate、meclizine、diphenhydramine、chlorpheniramine、cyclizine與cinnarizine口服藥，在乘坐交通工具前30分鐘至一小時前服用，有需要的話六至八小時可以在服用一次。
特別注意，抗組織胺容易引起嗜睡、精神不濟，若有操作危險器具或是開車、騎車應盡量避免。
可先諮詢醫師藥師 選擇適合藥物
目前常見的動暈症藥物以預防交通移動時的噁心不適感，建議旅行前可以諮詢醫師或藥師，選擇適合自己情況的藥物使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55096
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