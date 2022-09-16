蔡適應開箱競選總部　邀市民18日參加成立大會

基隆市長候選人蔡適應競選總部將於18日正式成立，當日總統蔡英文、副總統賴清德都將蒞臨站台造勢。蔡適應今（16）日也特別來趟競選總部開箱試營運，表示競選總部位置在火車站周邊，前有海、後有山，強調此區域就是這幾年與基隆市長林右昌推動的「市港再生標竿計畫」，核心區域就在這裡，呼應基隆作為「山海城市」的意象。
蔡適應表示，像是對面即將完工的城際轉運站，還有已經完工的國門廣場、海洋廣場，大門前的忠一路貫通拓寬，在這個競選總部前就能一覽無遺，也能讓大家知道，城市改造後的基隆，是山和海聚集的城市。
除了開箱說明競選總部所在區域的意義外，蔡適應指出，競選總部內部的設計概念就是個人「基隆❤️ING」LOGO，呼應城際轉運站前的地標「山海鳴光」、還有講台上延伸至電視牆的綠色山景，以及與地板融合的藍色海景，往前望去就是嶄新的基隆港，山、海、港的景色都能引入競選總部之中。
蔡適應指著競選總部內牆上主打的蔡適應「適大主軸」跟十七項政見內容，搭配一場又一場的政策說明會，要讓基隆市民知道城市治理的當中成果；最後並邀請市民參加18日在安樂一路、成功二路交會的麵粉廠空地舉辦的競選總部成立大會，強調「接棒基隆、延續光榮」，「 相信適應就是相信基隆」。