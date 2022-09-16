永慶房屋三連敗！台北地院要求移除不實廣告

信義房屋指出，永慶房屋2021年5月至今年初，大量在實體廣告看板上，增加「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」的字樣，看似「澄清」，實則透過美編及排版，單獨凸顯「黑心信義還我錢來」8個字，甚至將這些字樣大量投放於網路上。初步計算，光是雙北地區，2021年5月至今年2月，大街小巷至少出現120面抹黑看板，這還不包括永慶房屋旗下《好房網》及臉書、Google廣告等。換算下來，永慶房屋一年恐要花費數百萬元「主打」這支廣告，企圖透過此種行銷手法，在對手商標前冠上「黑心」兩字，影響消費者觀感。
對此，信義房屋向法院聲請假處分，今年3月台北地院裁定懸掛該字樣的實體廣告看板均須下架，今年7月高等法院也進一步做出民事裁定，明確指出，若任由永慶房屋夾帶刊登抹黑用語之廣告，確實有打擊競爭對手的嫌疑，可能造成消費者誤認，導致信義房屋商譽及營業利益受到重大損失，因此，不只是實體看板必須下架，有同樣字樣的電視、網路等銷售廣告，也都不准再曝光。
為排除侵害，信義房屋也針對惡意競爭的舉動提起民事訴訟，永慶房屋吞下二連敗後，9月15日台北地院判決指出，被告永慶房屋應將實體廣告看板中「黑心信義還我錢來」字樣移除，不得再以任何方式重新懸掛，亦不得在電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建築外牆看板上夾帶「黑心信義」、「黑心信義還我錢來」、「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等字樣。
法界人士分析，針對前兩次假處分裁定後，其餘尚未拆除的抹黑看板部分，最新法院判決出爐後，永慶將面對全數下架之結果，信義房屋形同全部勝訴。信義房屋指出，永慶房屋長期刻意忽略自身消費爭議，卻屢以烏賊戰抹黑同業，意圖模糊焦點，此種操作方式卻已經嚴重破壞消費者對業界信任，即使非信義房屋的同業也不堪其擾，去年早已針對《不動產仲介經紀業倫理規範》新增多款禁止事項，包括「以毀損他人名譽或信用為目的，散布其他經紀業所涉爭議事件，包含利用第三人為之」等條文，目的就是希望藉此要求同業自律，共同維護產業形象，而該條文日前也已通過內政部備查，正式上路。
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針對上述司法裁決結果，永慶房屋再次強調，透過廣告看板澄清《黑心信義還我錢來》粉絲團與本集團無關，乃因長期受到抹黑、影射為該粉絲團經營者所為合法自衛、自辯之權利行使。