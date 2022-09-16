買飯突發心肌梗塞，路人急施CPR救命　119：無名英雄是你

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這是發生於9月8日一個平凡日子的事，趙崇易將詳細經過分享於臉書，因為現場緊急分秒必爭，當下只能關注於病患的安危，但事後他回想，與其說消防人員是英雄，應該說這些現場提供協助的民眾才是真正的無名英雄。
「我趕到現場，她跪在自助餐店的夾菜區旁，奮力地為大叔急救，他們彼此素未謀面，這個阿姨只是見義勇為。但她的CPR動作、深度、速率，說真的還挺標準，令我驚豔。我們兩台救護車疾駛而來，5名大漢扛著一堆急救器材走進店裡，光用氣勢就震懾出一塊急救空間，患者身旁方圓3米內沒人敢靠近。她也當然就順勢默默退開，沒人知道她是誰，但她是救命英雄。」
「此時突然有人從背後點了我幾下，我腦中閃過一絲暗罵『啊是沒看到我在忙嗎！』轉身一看，一個戴著白色安全帽的小哥，身軀瘦到看起來有點孱弱，雙手提著一個小盒子，擺在胸前推向我『這⋯這個⋯我拿過來了。』聲音還微微顫抖。是AED，傻瓜電擊器。『噢我們自己有帶，不需要了，謝謝你！』我在忙，三兩句話終結他。沒人知道他是誰，但他是救命英雄。」
5步生命之鍊環環相扣 多半急救成果來自路人的協助
因為不間斷的CPR，兩次電擊，送醫途中病患恢復呼吸心跳，但事實上救護車抵達前這段時間的緊急處置才是關鍵。趙崇易分享，一個失去心跳的人要能夠重新活過來，需要做到5件事，「報案求救、壓胸、電擊、救護員介入、醫院端治療」這5步生命之鍊必須環環相扣，在救護人員抵達前的「報案求救、壓胸、電擊」必須在4分鐘內、救護員必須在8分鐘內介入，否則急救成功率根本不到五成。
扣掉接收到報案反應及車程，救護員接手時，通常落在5-8分鐘，也就是說，「大半的急救成果，其實來自救護車到達前的緊急處置，誰做的？一般民眾啊。」
趙崇易表示，未來可能會因為這個案件獲得肯定、鼓勵、嘉獎，甚至一筆救護獎金，但上述無名英雄什麼都沒有。他自稱只是收割戰果的替補球員，想找到現場協助的民眾，「我真的很想找到你們，讓你們清楚知道，自己成為了別人生命中的貴人。」因此將這段經歷分享於臉書上，獲得廣大網友分享，也順利找到當天協助急救的2位民眾蔡惠如與李素玉，獻花給他們表示感謝。
當發生意外時，若情況許可，民眾可盡可能地給予壓胸協助，都有機會從死神手中搶人，若想學習CPR與AED使用方式，可向消防局申請急救教學。
本文經趙崇易同意授權引用（https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EiwHtY6HQFWLKUtahZV5kKPPWHGPg4vAyx4LaqLG33BHdoSUetSbxM6y7nv9qw7wl&id=100000198454697）
▲救護員趙崇易（左）、執勤員嚴士涵代表獻花給當日協助救人的蔡惠如與李素玉
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55131
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