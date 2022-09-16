▲ HYUNDAI STARIA CEO 於微風信義快閃展出

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STARIA以獨特超前的星艦外型為傳統方正的商旅市場開創新美學，平滑流暢的曲線搭配極具未來感的橫貫式LED日行燈，形塑出前衛不凡的時尚美感。頂規車型STARIA CEO更從蜂巢水箱護罩、車側後照鏡、切削造型鋁圈到CEO專屬銘牌皆以優雅內斂的玫瑰金色妝點，細節中盡顯尊貴霸氣。
頭等艙規格 成就尊榮不凡的乘坐享受
以頭等艙概念設計的座艙空間擁有最為挑高的車室，搭配大型雙電動玻璃天窗及全景式側窗，讓後座乘客盡享開闊放鬆的全景視野。第二排座椅更搭載雙獨立Relaxion零重力電動座椅，Nappa頂級皮革包覆，具備加熱、通風、腿靠、一鍵仰躺等極致紓壓功能，且配備二、三排獨立恆溫空調、類麂皮頂棚，細膩打造出匹配成功人士的豪華坐駕，每趟STARIA CEO旅程時光不僅是公務移動，更成為緊湊日程裡的片刻寫意。
多項人因科技 提升每趟用車體驗於無形
雙側智慧電動滑門及Smart Trunk智慧電動尾門，接近門邊即感應式自動開啟；搭載無線Apple CarPlay與同級首見SBW按鍵式電子線傳排檔，提供智慧且優雅的駕駛輔助；配備SEA安全下車輔助，後方出現來車便停止車門開啟，保障後座乘客離車安全。先進STARIA CEO以人為尊，賦予乘客高度直覺體驗及極致安全。
HYUNDAI STARIA CEO擁有藝術精品般絕美且獨特外型、尊榮舒適的精緻座艙，邀請您前往微風信義時尚大道親臨鑑賞。
- 展出日期：9/16(五)～9/18(日) 與 9/23(五)～9/25(日)
- 展出地點：微風信義 時尚大道 (近捷運板南線市政府站3號出口)
- 開放乘坐體驗與專人駐點介紹時間：11:00～22:00