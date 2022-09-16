▲ 價格最高達 139 萬元，Nissan 23 年式 Leaf 發表上市

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全新2023年式NISSAN LEAF 正式上市
全新2023年式NISSAN LEAF今(16)日正式上市，結合NISSAN品牌理念「技術日產 智行未來」，展現零碳排放的新能源動力科技，自8月1日起預售接單，以電能大躍勁的長程勁化版，及降低電動車入手門檻讓消費者負擔更輕省為訴求，廣受市場好評，消費者反應熱烈，預售接單迄今已破百張，原訂年度配額完售，裕隆日產為感謝消費者的支持與肯定，及實現零排放移動的願景，儘管受晶片、原物料短缺及新車進口成本上漲等因素影響，特別向原廠爭取到追加60台配額，並以更超值的價格回饋消費者，輕旅版建議售價125萬元，長程勁化版建議售價139萬元，全車系建議售價較預售價優惠9,000元。
俐落外觀 未來房車輕鬆駕馭
全新2023年式NISSAN LEAF車身藉由模擬實際空氣流動環境進行空氣力學開發，垂直切削車體兼具導流和隔絕噪音，搭配具擾流功能尾翼，降低氣流阻力，減少風阻所造成的能源損耗，更首度換上NISSAN新世代廠徽，外觀採用全新設計V-motion黑化水箱護罩、以及全新17吋六爪式電馭鋁圈，融合科技、現代、先進為一體的設計感。車色以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂two-tone設計為主，另外可以相同車價接訂生產天空藍車身搭配淬鍊黑車頂及淬鍊黑二款車色，供車主多種選擇。內裝導入高質感皮椅，附前/後加熱座椅功能，提升駕駛及乘客的乘坐舒適度。
NISSAN LEAF電動車為國內進口電動中型掀背房車，可自由穿梭於台灣大街小巷，加上電動車大扭力優勢，上山爬坡路段更顯輕鬆寫意，且透過日產先進e-Pedal油門煞車整合控制系統，可大幅減少車主在行駛過程中變換踏板的次數，讓車主操駕更加簡單與便利。
車輛安全方面，全新2023年式NISSAN LEAF全車系標配NIM智行科技主動安全配備，包含IEB防追撞緊急煞車系統、ICC智慧型定速控制系統、LDP車道偏離預防系統、AVM環景影像系統、RCTA後方車側警示系統以及BSW盲點警示系統，全面守護車主行車安全(註7)。
電能大躍勁 負擔更輕省
全新2023年式NISSAN LEAF推出長程勁化版規格，搭載62kWh容量的鋰電池模組，電能大躍勁，相較2022年以前販售之LEAF提升50%電池容量，最大馬力提升45%可輸出214hp及34.68kg-m最大扭力(註8)，同時續航力亦提升48%可達最高續航里程463公里(依NEDC測試標準)，建議售價139萬元。輕旅版40kWh車規建議售價125萬元，全新2023年式NISSAN LEAF相較2020年式NISSAN LEAF售價，優惠幅度最高達24萬元(註9)，讓消費者能以較低入手門檻，實現零排放移動體驗。
保固完善無後顧之憂 便捷售服把關行車安全
在保固及後勤支援方面，全新2023年式NISSAN LEAF提供8年或16萬公里鋰電池容電量保固(註10)，並適用於全台超過1千座公共充電站點(註11)，讓車主安心駕馭無後顧之憂。在銷售、保養、維修方面，全台設有68間營業據點與23間服務廠，提供完善且便捷的售後服務，把關車主行車安全。
慶祝預售接單破百張 延續多重早鳥優惠
全新2023年式NISSAN LEAF自8月1日起預售接單以來，廣受市場好評，消費者反應熱烈，預售接單迄今已破百張，原訂年度配額完售，但為感謝消費者的支持與肯定，裕隆日產除特別向原廠爭取到追加60台配額，及全車系建議售價較預售價優惠9,000元外，更延續多重早鳥優惠自9月16日起至10月31日止，內容包含贈送2.5萬元配件金、AC交流家用充電設備含安裝、一年免費DC快充使用等多重優惠，早鳥優惠總價值高達8萬元，敬邀消費者入主一同體驗新世代電動車魅力。