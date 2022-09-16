▲ Rolex 擔任 GoodWood 古董車活動指定計時

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古德伍德古董車盛會持續吸引了賽車運動不同領域備受尊敬的人物，包括印地賽 車傳奇車手吉米.強生(Jimmie Johnson)以及史考特.狄克森(Scott Dixon)， 他們將從印第安納波利斯轉戰古德伍德，精彩上演本年度的首次角逐。古德伍 德古董車盛會的常駐嘉賓達利歐.法蘭基蒂(Dario Franchitti)以及 15 位利曼 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)的冠軍得主亦將蒞臨現場，其中包括本屆 冠軍布蘭登.哈特利(Brendon Hartley)及勞力士代言人湯姆.克里斯滕森(Tom Kristensen)。當提及在古德伍德古董車盛會的比賽體驗時，曾九次問鼎利曼 24 小時耐力賽的湯姆.克里斯滕森表示:「古德伍德古董車盛會讓我有機會與眾 多出色的車手同場競技，感受他們對賽車運動同樣滿懷赤誠熱愛。我們結下了深 厚的情誼，並且都非常尊崇賽車與賽道的悠久傳承，造就了特殊的現場氣氛。」
回歸賽將與新賽事同時舉行，13 項精彩賽事，15 場激烈角逐，從電單車到奧斯 汀 A40 系列，各種經典賽車輪番上場，令人大開眼界。本週末將迎來前所未有的 全 MGB 賽車競賽，與備受追捧的回歸賽事一併舉行，涵蓋閉式座艙皇家汽車俱 樂部旅遊盃紀念賽(RAC TT Celebration Race)，以及最令人矚目的史特林.莫斯 紀念盃賽(Stirling Moss Memorial Trophy)。兩項賽事均有勞力士代言人詹森. 巴頓(Jenson Button)領銜出戰。
詹森.巴頓曾摘得 2009 年國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍，並 於 2021 年在古德伍德古董車盛會首次亮相，他表示:「能重返這場盛會令我心潮 澎湃，尤其今年我將駕駛亞德里安.紐維(Adrian Newey)設計的捷豹輕型 E- 型 車登場。在此賽車的體驗妙不可言，我十分有幸能與眾多頂尖車手同場角逐，並 將這些名品賽車的性能發揮到極致。勞力士車手會在這個週末成為我們的第二個 家;賽車界的人們齊聚一堂，這難得一見的場景令人讚歎。每位觀眾的穿著打扮 均充滿年代氣息，令現場猶如時間囊。場面蔚為壯觀，超乎想像。」
從賽道洋溢著時尚風情，到 15 萬名身著時代感服裝的觀眾，整個薩塞克斯道恩思 (Sussex Downs)洋溢著迷人的風情，令古德伍德古董車盛會氣勢恢宏，喚起人 們對賽車黃金歲月的遐思。這場古董車盛會將首度舉辦「復甦與繁榮」主題舞台， 邀請知名藝術家、工匠大師及古董專家主持研討會，分享其豐富知識與專業技
能。這場慶典將在週日下午進入尾聲，獲得「大會車手」(Driver of the Meeting) 稱號的車手車手均可獲頒一只 Oyster Perpetual Datejust 41(蠔式恒動日誌型 41)腕錶，將這款蜚聲國際的時計收入囊中。
勞力士代言人傑奇.史都華爵士(Sir Jackie Stewart)是古德伍德的傳奇人物之 一，他曾在 1960 年代的賽道上大展身手，並多次出席古德伍德古董車盛會。曾 三次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍，已加入勞力士代言人 大家庭逾半世紀，他說道:「勞力士與古德伍德古董車盛會締結了不解之緣，全 因雙方共同秉持對特殊且歷史悠久的經典之作的推崇。汽車逐漸與我們的生活密 不可分，賽車手的名字也變得家喻戶曉，部分賽道亦舉世聞名。在異彩紛呈的賽 車時代，經典名錶勞力士 Datejust 腕錶也於 1945 年驚豔推出，當我們回望過去， 總能獲益匪淺。」
勞力士與賽車運動
勞力士與賽車運動的緊密連繫可以追溯至 1930 年代，當時馬琴.坎貝爾爵士 (Sir Malcolm Campbell)駕駛他的「藍鳥號」(Bluebird)賽車，打破了時速 300 哩 (483 公里)的陸地速度世界紀錄。自此，勞力士在賽車運動領域的影響力逐步
擴大，開始支持備受推崇的耐力賽，如勞力士迪通拿 24 小時耐力賽(Rolex 24 At DAYTONA)、利曼 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)及國際汽聯世界 耐 力 錦 標 賽(FIA World Endurance Championship, WEC)。 勞 力 士 自 1968 年 以來一直支持品牌代言人傑奇.史都華爵士至今，自 2013 年起，勞力士正式 與賽車界的頂級賽事一級方程式錦標賽(Formula 1®)展開合作。除了傑奇.史 都華爵士，這位三次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍(FIA Formula 1® Drivers' World Champion)的傳奇人物以外，眾多成就斐然的車手亦 加入勞力士代言人的行列，包括利曼 24 小時耐力賽九屆冠軍得主湯姆.克里斯 滕森，一級方程式錦標賽多屆冠軍得主、2015 年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬 克.韋伯(Mark Webber)，以及最近加入的 2009 年國際汽聯世界一級方程式錦 標賽年度車手冠軍詹森.巴頓。勞力士亦支持世界各地尊崇優雅、美感和傳統的 經典汽車活動，包括圓石灘車展(Pebble Beach Concours d' Elegance®)、鶉園賽 車大會(The Quail, A Motorsports Gathering)、勞力士蒙特雷老爺車大賽(Rolex Monterey Motorsports Reunion)以及古德伍德古董車盛會。
古德伍德古董車盛會
古德伍德古董車盛會是歷史悠久且享譽世界的賽車盛會，亦是獨具特色、完全以 年代主題貫穿始終的體育賽事。在激情澎湃的週末，觀眾將見證歷史性的賽車盛 事，身臨其境地體會該領域弘揚傳統的風尚。「修復再造」並非僅是掛在嘴邊的口 號，而是一種司空見慣的生活方式。
這場盛會將帶領觀眾重溫那個致力鍛造經久耐用之物，並悉心珍藏的時代，是對 手工藝與可持續性的讚頌。此盛會提倡煥然一新的現代精神，呼籲以盡量可靠的 方式「減量，再使用，修理，修復與循環使用」。所有汽車均為原創設計，自誕生 以來始終受到精心呵護，許多裝備經世代相傳，甚至零售商也專門售賣古董藝術 品，從服裝、配飾到汽車和書籍，應有盡有。
這是世界上規模最大且引人入勝的古董作品盛會，令參與者與有榮焉。