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Rolex 擔任 GoodWood 古董車活動指定計時

▲ Rolex 擔任 GoodWood 古董車活動指定計時
▲ Rolex 擔任 GoodWood 古董車活動指定計時

2GameSome - 有車賞

2022-09-16 22:25:01

古德伍德古董車盛會(Goodwood Revival)歷經 24 年 的時光沉澱，始終不忘向賽車運動的非凡傳統致敬，同時承襲 1940 年代至 60 年 代的浪漫情懷與創新精神，傾力呈獻令人耳目一新的美學饗宴。9 月 16 日(週五) 至 9 月 18 日(週日)，古德伍德賽車道將帶領觀眾穿越時空隧道，見證現代主流 汽車的快速發展，品鑒其背後蘊藏的奉獻精神、專業技能與精湛工藝。這些精心 保養的賽車經過數十年的時間洗禮，如今在賽道上重展鋒芒，讓新一代觀眾領略 極限速度的熱情與魅力。勞力士推崇賽車運動不凡的歷史傳承，全因這項運動承 載著世界領先的技術創新。勞力士自 2004 年起擔任古德伍德古董車盛會的大會 時計，亦是勞力士車手會的冠名贊助商。

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三款經典賽車將在本年度的古德伍德古董車盛會隆重登場，致敬那些令賽車運動 生生不息並影響深遠的車手、車隊及賽車。現場觀眾將見證一場千載難逢的巡 遊，以共同紀念法拉利(Ferrari)成立 75 週年，奧斯汀 7 型(Austin 7)誕生 100 週 年，以及葛蘭姆.希爾(Graham Hill)首次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽(FIA Formula One World ChampionshipTM)60 週年。每天將有逾 40 輛葛蘭姆. 希爾駕駛過的賽車亮相賽道，無疑是一項引人矚目的看點，其中包括助他奪得 1962 年錦標賽冠軍、名為「Old Faithful」BRM P578，該賽車將由其子戴蒙.希 爾(Damon Hill)操縱駛上賽道。戴蒙.希爾亦曾榮膺世界冠軍。

古德伍德古董車盛會持續吸引了賽車運動不同領域備受尊敬的人物，包括印地賽 車傳奇車手吉米.強生(Jimmie Johnson)以及史考特.狄克森(Scott Dixon)， 他們將從印第安納波利斯轉戰古德伍德，精彩上演本年度的首次角逐。古德伍 德古董車盛會的常駐嘉賓達利歐.法蘭基蒂(Dario Franchitti)以及 15 位利曼 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)的冠軍得主亦將蒞臨現場，其中包括本屆 冠軍布蘭登.哈特利(Brendon Hartley)及勞力士代言人湯姆.克里斯滕森(Tom Kristensen)。當提及在古德伍德古董車盛會的比賽體驗時，曾九次問鼎利曼 24 小時耐力賽的湯姆.克里斯滕森表示:「古德伍德古董車盛會讓我有機會與眾 多出色的車手同場競技，感受他們對賽車運動同樣滿懷赤誠熱愛。我們結下了深 厚的情誼，並且都非常尊崇賽車與賽道的悠久傳承，造就了特殊的現場氣氛。」

回歸賽將與新賽事同時舉行，13 項精彩賽事，15 場激烈角逐，從電單車到奧斯 汀 A40 系列，各種經典賽車輪番上場，令人大開眼界。本週末將迎來前所未有的 全 MGB 賽車競賽，與備受追捧的回歸賽事一併舉行，涵蓋閉式座艙皇家汽車俱 樂部旅遊盃紀念賽(RAC TT Celebration Race)，以及最令人矚目的史特林.莫斯 紀念盃賽(Stirling Moss Memorial Trophy)。兩項賽事均有勞力士代言人詹森. 巴頓(Jenson Button)領銜出戰。

詹森.巴頓曾摘得 2009 年國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍，並 於 2021 年在古德伍德古董車盛會首次亮相，他表示:「能重返這場盛會令我心潮 澎湃，尤其今年我將駕駛亞德里安.紐維(Adrian Newey)設計的捷豹輕型 E- 型 車登場。在此賽車的體驗妙不可言，我十分有幸能與眾多頂尖車手同場角逐，並 將這些名品賽車的性能發揮到極致。勞力士車手會在這個週末成為我們的第二個 家;賽車界的人們齊聚一堂，這難得一見的場景令人讚歎。每位觀眾的穿著打扮 均充滿年代氣息，令現場猶如時間囊。場面蔚為壯觀，超乎想像。」

從賽道洋溢著時尚風情，到 15 萬名身著時代感服裝的觀眾，整個薩塞克斯道恩思 (Sussex Downs)洋溢著迷人的風情，令古德伍德古董車盛會氣勢恢宏，喚起人 們對賽車黃金歲月的遐思。這場古董車盛會將首度舉辦「復甦與繁榮」主題舞台， 邀請知名藝術家、工匠大師及古董專家主持研討會，分享其豐富知識與專業技

能。這場慶典將在週日下午進入尾聲，獲得「大會車手」(Driver of the Meeting) 稱號的車手車手均可獲頒一只 Oyster Perpetual Datejust 41(蠔式恒動日誌型 41)腕錶，將這款蜚聲國際的時計收入囊中。

勞力士代言人傑奇.史都華爵士(Sir Jackie Stewart)是古德伍德的傳奇人物之 一，他曾在 1960 年代的賽道上大展身手，並多次出席古德伍德古董車盛會。曾 三次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍，已加入勞力士代言人 大家庭逾半世紀，他說道:「勞力士與古德伍德古董車盛會締結了不解之緣，全 因雙方共同秉持對特殊且歷史悠久的經典之作的推崇。汽車逐漸與我們的生活密 不可分，賽車手的名字也變得家喻戶曉，部分賽道亦舉世聞名。在異彩紛呈的賽 車時代，經典名錶勞力士 Datejust 腕錶也於 1945 年驚豔推出，當我們回望過去， 總能獲益匪淺。」

勞力士與賽車運動

勞力士與賽車運動的緊密連繫可以追溯至 1930 年代，當時馬琴.坎貝爾爵士 (Sir Malcolm Campbell)駕駛他的「藍鳥號」(Bluebird)賽車，打破了時速 300 哩 (483 公里)的陸地速度世界紀錄。自此，勞力士在賽車運動領域的影響力逐步

擴大，開始支持備受推崇的耐力賽，如勞力士迪通拿 24 小時耐力賽(Rolex 24 At DAYTONA)、利曼 24 小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)及國際汽聯世界 耐 力 錦 標 賽(FIA World Endurance Championship, WEC)。 勞 力 士 自 1968 年 以來一直支持品牌代言人傑奇.史都華爵士至今，自 2013 年起，勞力士正式 與賽車界的頂級賽事一級方程式錦標賽(Formula 1®)展開合作。除了傑奇.史 都華爵士，這位三次問鼎國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍(FIA Formula 1® Drivers' World Champion)的傳奇人物以外，眾多成就斐然的車手亦 加入勞力士代言人的行列，包括利曼 24 小時耐力賽九屆冠軍得主湯姆.克里斯 滕森，一級方程式錦標賽多屆冠軍得主、2015 年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬 克.韋伯(Mark Webber)，以及最近加入的 2009 年國際汽聯世界一級方程式錦 標賽年度車手冠軍詹森.巴頓。勞力士亦支持世界各地尊崇優雅、美感和傳統的 經典汽車活動，包括圓石灘車展(Pebble Beach Concours d' Elegance®)、鶉園賽 車大會(The Quail, A Motorsports Gathering)、勞力士蒙特雷老爺車大賽(Rolex Monterey Motorsports Reunion)以及古德伍德古董車盛會。

古德伍德古董車盛會

古德伍德古董車盛會是歷史悠久且享譽世界的賽車盛會，亦是獨具特色、完全以 年代主題貫穿始終的體育賽事。在激情澎湃的週末，觀眾將見證歷史性的賽車盛 事，身臨其境地體會該領域弘揚傳統的風尚。「修復再造」並非僅是掛在嘴邊的口 號，而是一種司空見慣的生活方式。

這場盛會將帶領觀眾重溫那個致力鍛造經久耐用之物，並悉心珍藏的時代，是對 手工藝與可持續性的讚頌。此盛會提倡煥然一新的現代精神，呼籲以盡量可靠的 方式「減量，再使用，修理，修復與循環使用」。所有汽車均為原創設計，自誕生 以來始終受到精心呵護，許多裝備經世代相傳，甚至零售商也專門售賣古董藝術 品，從服裝、配飾到汽車和書籍，應有盡有。

這是世界上規模最大且引人入勝的古董作品盛會，令參與者與有榮焉。

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