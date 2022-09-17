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COLD STONE聯名傳說對決！開賣「木瓜仙子」：買一送一

▲OLD STONE和《傳說對決》聯名合作，萬聖節首波新品「燕尾服黑面俠」、「木瓜仙子」開賣，出示遊戲畫面買一送一。（圖／業者提供）
▲OLD STONE和《傳說對決》聯名合作，萬聖節首波新品「燕尾服黑面俠」、「木瓜仙子」開賣，出示遊戲畫面買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-17 13:07:00

迎接最搞怪的萬聖節，COLD STONE今年和《傳說對決》聯名合作，首波新品「燕尾服黑面俠」、「木瓜仙子」以及經典品項「創始者最愛」，化身成為可愛搞怪的萬聖傳說對決角色，即日起至11月3日限定發售。出示《傳說對決》遊戲內COLD STONE公告畫面，享中杯以上冰淇淋買一送一。

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COLD STONE和《傳說對決》聯名推出萬聖節限定新品，「燕尾服黑面俠」使用極濃黑‧玫瑰鹽冰淇淋，將竹炭粉入冰製作，加入喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，香濃鹹甜滋味，再加入微苦香脆的黑巧克力餅乾與巧克力淋醬，最後點綴蜘蛛網巧克力片。

▲燕尾服黑面俠，小杯140元／中杯190元／大杯240元。（圖／COLD STONE提供）
▲燕尾服黑面俠，小杯140元／中杯190元／大杯240元。（圖／COLD STONE提供）
「木瓜仙子」首次推出木瓜牛奶冰淇淋，搭配軟Q小麻糬及鮮乳煉乳，再襯上鹹甜奶油餅乾的口感，把經典飲品木瓜牛奶變成用吃的。每款聯名冰淇淋各別搭配《傳說對決》萬聖節角色「克里希」、「愛麗絲」、「哥德爾」插卡，以及相當吸睛的極黑脆餅，讓冰淇淋充滿濃濃的萬聖感。

▲木瓜仙子，小杯140元／中杯190元／大杯240元。（圖／COLD STONE提供）
▲木瓜仙子，小杯140元／中杯190元／大杯240元。（圖／COLD STONE提供）
9/16至11/3買萬聖聯名冰淇淋，加碼送《傳說對決》虛寶卡，登入遊戲序號有機會抽中《傳說對決》限定萬聖節造型，限量3萬份。活動期間只要出示《傳說對決》遊戲內COLD STONE公告畫面，到酷聖石直營門市享中杯以上冰淇淋買一送一，脆餅、桶裝除外。LINE官方帳號也每天舉辦《傳說對決》抽抽樂，每個帳號每天可抽1次，有機會抽中免費冰淇淋兌換券、冰淇淋買一送一、桶裝買一送一等多項優惠。

▲西門捷運站旁的西門門市改造為《傳說對決》萬聖主題店。（圖／COLD STONE提供）
▲西門捷運站旁的西門門市改造為《傳說對決》萬聖主題店。（圖／COLD STONE提供）
超商也有冰品買一送一，茶感霜淇淋口味一向受到台灣人喜愛，歷來推出眾多口味的全家霜淇淋，觀察到東方美人茶、鐵觀音、滴妹聯名午茉綠等口味，一推出就受到熱烈好評，成為許多消費者最愛霜淇淋口味。其中東方美人茶霜淇淋去年推出一個月就售出超過86萬支，這次限時一個月回歸，無論是想重溫美味，或是還沒吃過的人，今明兩天（9/17、9/18）使用全盈+PAY支付就可享霜淇淋買一送一，平均單支25元。

▲東方美人茶霜淇淋搭配限量脆皮甜筒，杯緣有心型設計巧思，今明兩天使用全盈+PAY支付買一送一。（圖／全家提供）
▲東方美人茶霜淇淋搭配限量脆皮甜筒，杯緣有心型設計巧思，今明兩天使用全盈+PAY支付買一送一。（圖／全家提供）

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