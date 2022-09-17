美國防部將台納入中國辦公室　議員批發出錯誤訊號

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薩波指出，這項轉變絕非顯示美國的一中政策、對盟國與夥伴的承諾，或是專注於維護自由開放印太地區的改變。
過去中國、台灣與日本、韓國、澳洲等國家事務都由負責東亞事務的國防部副助理部長主導。2019年6月，五角大廈將中國獨立出來，設立專責處理中國事務辦公室。
曾親訪台灣宣布美國首批贈台疫苗的美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）向Politico表示，任何削弱美國協助台灣自衛的行動都是「非常糟糕的主意」，將台灣納入中國事務，是向北京發出錯誤訊號，亦即他們可以主導美國與這個民主島嶼的關係。可能更糟的是，這將讓北京能就美國對台安全需求進行商議。
前美國國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，中國不會將此解讀為巧合，這是無意或天真地暗示美台關係是美中關係的子項。
柯林克擔憂，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發所謂的第4次台海危機之後，這將在無意中向中國、台灣與區域傳遞訊息，亦即美國正在調整政策，朝向對中國有利的政策改變。
前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，將台灣放入中國事務中，將使台灣不可避免地會受到較少關注。鑑於中國的規模，台灣成為子項幾乎是不可避免，傳統上台灣一直被視為中國事務的一個問題，這項調整將使情況回到過去。
他表示，北京可能會樂見此舉，因為「看起來台灣是中國的一部分」。
曾任美軍太平洋司令部高級顧問的華府智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員塞耶茲（Eric Sayers）認為，組織上，將台灣留在負責日本、澳洲等事務的東亞辦公室更為合理，因為這些國家與美國有密切軍事關係。將盟友與合作夥伴統一在一位副助理部長之下，讓中國辦公室能更集中處理北京也較為合理。（編輯：林憬屏）1110917