「理想的自己」是不現實的幻想

我是廣告 請繼續往下閱讀
從這段文字中，可以看出「我」下定決心想要成為更理想的人，但「現實中的我」是各方面不夠好的存在。可是，現在的自己可能已經是最棒的自己了，也就是說，如果已經達到自己可以做到的最佳程度，那麼，喜歡現在自己的樣子，不是更加正確的做法嗎？「理想我」說不定是一個永遠無法達成的目標。
《管他的》（The Subtle art of Not Giving a F*ck）的作者馬克．曼森（Mark Manson）在自己的網站上提出一個有趣的主張：
跑完全馬比吃巧克力蛋糕讓我們感覺更幸福。養育子女也比在電動遊戲中獲勝讓我們感覺更幸福。跟朋友們創業一間小公司也比買一臺新電腦讓我們感覺更幸福。
這是多麼有魅力的一段話。由此可以看出，設定艱難的長期目標後，可以在達成目標的過程中找到幸福。在此，我想把馬克．曼森的話總結為「成為理想我的過程中，能感覺到幸福」。
這也是一段令人感動的話。在遊戲中獲得勝利的喜悅感，無法跟養育子女獲得的幸福相提並論，相對地，過程中所體會到的痛苦也不大相同。雖然跑完全馬會給我們帶來比吃巧克力蛋糕更大的幸福感，但是跑完全馬的瞬間非常痛苦，感覺像是就要死去。養育子女當然也比打一場遊戲難上千倍萬倍。幫小孩洗澡、餵食、教育等，這些繁瑣的事情一做就是長達二十年以上，同時還要花許多錢。況且，跑馬拉松是有終點的，可是養育子女並沒有終點。父母親一生擔憂子女的各種事情，甚至直到臨終之前，還會對子女感到抱歉和後悔。或許就是身為父母的宿命吧。
跟朋友們創業也是非常困難的事情。即使規模不大，也有很高的失敗機率。一旦創業失敗，不只是朋友和投資者們，也會影響到家人。一臺新電腦只要分期付款就可以帶回家，但創業失敗所負擔的損失可不只一臺電腦的價錢。
理想我不是「真正的我」
理想我（ideal self）的概念在全世界廣為流傳，但我認為這個概念反而讓我們的人生變得更加不幸。理想我是愛自己的敵人。理想我會讓我們永遠無法愛自己。
首先，這個概念的前提是「失敗的我是不夠好的、醜陋的」、「為了成為理想中的我，我要更加努力」，乍看是相當棒的覺悟，但同時也隱含了否定現在的自己的意思。想要改變「現在的自己」的告誡，也是不能好好享受做「現在的自己」的告誡。也就是說，如果愛上現在的自己，就會變得不幸。
「現在的我」並不是醜陋或是有害的存在。雖然有些地方不夠好，但就如同在街道上漫步的貓咪和隨風搖擺的樹枝那樣美好動人，現在的我們也是可愛美麗的存在。認為自己比其他生命高等是傲慢，但是也完全沒有理由自認為比其他生命體低等。現在的我們跟所有生命一樣都是值得被愛的存在。「理想我」的概念卻是在否認這個事實。
人人都有卑劣和醜陋的權利
理想我是永遠不存在的，而追求一個不存在的目標對人生沒有任何益處。如果問任何一個人：「你已經成為『理想的自己』了嗎？」有人會給予肯定的答案嗎？應該沒有人會這麼回答吧，因為就連世界首富、政治人物、備受尊重的博愛主義者也無法自信滿滿地回答「是的」。
理想我是只存在腦中的虛構概念而已，就像獨角獸或天使等這些想像出來的產物，永遠無法看見和碰觸。更大的問題是理想我不是每個人根據理性和選擇創造出來的形象，表面上好像是自己決定想要變成那個樣子，其實很多都是受社會規範和傳統價值觀影響而塑造出來的形象。因此這種根本不存在的虛構產物，加上不是由自己，而是他人制定出來的目標，當然更加難以達成。
執著一個永遠無法達成的目標，會讓我們無時不刻被痛苦折磨著，時時刻刻感受無法達成目標的失敗感。這樣一來，人生只會充滿對自己的失望感。
「理想我」不是「真實我」，我們無法成為理想我。這並不是在否定成長和努力的價值。我們當然需要努力成為更好的自己，只是也要接受極有可能無法成為更好的自己這個事實。就算無法成為更好的自己，也不是世界末日。
所有人類都有卑劣和醜陋的權利。早上起床後，站在鏡子面前看看自己。你可能看到自己頭髮凌亂、臉也有點腫，但是我們絕對不能否定這個樣子。只要愛這些樣子，然後認真尋找，就會發現許多有魅力的地方。雖然眼睛有點發腫，但就像洋娃娃的眼睛那樣可愛。被壓扁的頭髮，看起來也有一種不做作的美。練習把自己看成美麗的人，滿意現在的自己，同時慢慢地努力改善就夠了。
「怎樣才能夠變成『理想我』呢？」這句話也可以視為：
「怎樣才能夠改變我現在這個煩人的模樣呢？」
「有什麼方法可以討厭和否定自己嗎？」
因此，如果你真的想要變得更好，可以這樣思考：
我要怎樣做才能變得比現在更不錯呢？
你正在慢慢變得更好，因此你並不需要遠大而不現實的目標。而且，目光總是望向未來，反而會成為真正了解現在的自己的絆腳石。我們要更「固執」的愛自己，更「固執」的對自己感到滿意和稱讚自己。保持輕鬆愉快的心情，可以讓我們走得更遠。
本文摘選自《對別人說不出口的，也不要對自己說：29個自我對話練習，遠離自我批判，找回還不錯的自己》，采實文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55113
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw