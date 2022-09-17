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iPhone14動態島好用？他衝新機實測　網反哀嚎曝真實心聲

▲iPhone 14系列除了外觀不同，最大亮點就是加入動態島（Dynamic Island）。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲iPhone 14系列除了外觀不同，最大亮點就是加入動態島（Dynamic Island）。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 10:34:58

iPhone 14系列昨（16）日開賣，引來各處排隊人潮，而iPhone 14系列除了外觀不同，最大亮點就是加入動態島（Dynamic Island），結合了App的功能，不僅將瀏海尺寸縮減膠囊，還提升了實用性，對此就有網友購入新機後，立馬實測動態島，體驗下來的感受讓他大讚：「目前用下來很滿意！」卻也有網友哀嚎：「所有App為了這個大島還特別降低位置顯示，原本就小隻的Pro現在可視範圍更小了！」 

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該名網友昨日在PTT貼文，他以「動態島使用心得」為題，表示此次入手的機型為iPhone 14 Pro Max，一拿到手就立馬興奮地測試動態島功能，「動態島的呈現在6.7螢幕上就很小，而且跟前幾代的瀏海比起來能看的範圍也更大」。 

原PO分享，即使手一直摸動態島，也沒有鏡頭髒的問題發生，開計時或其他功能時鏡頭也不會去觸碰到，還可以直接控制串流平台，不用再切回去App頁面，讓他讚嘆：「目前用下來很滿意！」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲有網友購入新機後，立馬實測動態島，體驗下來的感受讓他大讚：「目前用下來很滿意！」（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，有網友直批，「覺得動態島很反直覺，要按壓還要用另外一隻手去點」、「這功能不太實用，之前左上角要回上一個App就覺得很難操作了，現在螢幕更大很多功能都往側邊或是底部操作，機頂操作有點麻煩」、「所有App為了這個大島還特別降低位置顯示，原本就小隻的Pro現在可視範圍更小了」、「現在很多搜尋在上方的購物網站App都被這個該死的島搞到，搜尋變的超不方便或不能用」、「沒有App的配合，根本反人類設計」。 

但也有網友認為，「目前就只是一個簡單的狀態列而已，根本沒有半個殺手級的應用啊，起碼要等幾年後普及了，才知道到底會不會像筆電那樣就只是雞肋般的存在」、「他這個設計本來就不是讓你一直互動的吧」、「不就新手機新設計的通病嗎⋯你可以晚一點再買」、「APP很快就會更新了，當初瀏海剛出來不一樣到處遮」、「不喜歡就退回去，買東西就是要爽不用虐待自己」。（編輯：賴禹妡） 

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