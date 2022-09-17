合體唱歌爭選票？高嘉瑜稱「歌聲交給我」逗笑陳時中

民進黨台北市長參選人陳時中日前致電立委高嘉瑜，受到各界關注；陳時中今（17）日赴內湖區737巷市場與西湖市場掃街，並與高嘉瑜一同受訪。陳時中說，高嘉瑜是港湖第一強棒，一定要尋求她的協助，大家團結必勝；高嘉瑜也說，選舉期間團隊交換意見不足為奇，陳時中特別重視港湖，也提了解決內湖交通的方案，深得民心，至於是否會與陳時中高歌搶票，高嘉瑜則說，「歌聲我來就好，阿中市長說政策就可以」，一旁的陳時中則開懷大笑。
陳時中今日赴737市場與西湖市場掃街，現場聚集相當多圍觀民眾與支持者。陳時中受訪時被問及打給高嘉瑜講了甚麼？他表示，高嘉瑜是內湖南港第一強棒，對內湖南港的需要瞭解最透徹，一定要尋求她的協助，大家合作，才能對內湖南港選民做出最大服務跟貢獻。他也說，這次選舉民進黨籍議員、立委、市長參選人一條心，團結必勝。
高嘉瑜隨後則說， 陳時中對內湖南港特別重視，所以一開始就提出解決內湖交通的方案，也希望能夠把市政更進一步深化。
高嘉瑜說，選舉期間跟競選團隊幹部互相討論、交換意見本就是日常，不足為奇，「我也感謝阿中願意聽基層民代想法，也希望未來台北市大家團結一致贏得勝選」。
高嘉瑜也說，陳時中勤跑基層，提出很多政策深得民心，更希望凝聚更多力量，贏得選舉。
至於被問及是否與陳時中一同用拿手歌聲擄獲選民？高嘉瑜表示，「歌聲我來就好，阿中市長說政策就可以」，一旁的陳時中則開懷大笑。