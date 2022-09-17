查爾斯三世為女王守靈　悼念群眾恐須排隊24小時

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她的4個孩子，查爾斯三世（King Charles III）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward）今天身穿軍裝，安靜低頭站在靈柩四周守夜，為時15分鐘。
其他王室成員則多半待在長廊遠觀，包括伊麗莎白二世的部分曾孫子女。
近日已有數以萬計不分年齡、不分職業的民眾莊重排著長長隊伍，等著向女王致敬。
路透社報導，雖然前來悼念的群眾被告知可能要等非常久，他們還是願意排隊。整條隊伍秩序良好，沿著泰晤士河南岸蜿蜒，然後跨橋到西敏廳，大家都知道要等上一整夜，而氣溫預計會下降。
愛德華王子透過聲明說：「我們因這波湧來的情緒浪潮，和這麼多人努力向一個非常特別又獨特的人物表達敬愛、欽慕和尊敬的景象而深感震撼。」
57歲的貝德斯（Rosie Beddows）來自薩塞克斯郡（Sussex），她與丈夫、兒子一起排隊，經過靈柩時正好看到查爾斯三世等人守夜。
她說：「真的太棒了，太感人，太美了。這一天好漫長，但我們看到了國王。真難以置信，我想他會是很出色的國王。」
即使火車站反覆警告民眾隊伍很長，人們還是湧入南華克公園（Southwark Park）開始排隊，許多人情緒亢奮。相反地，瞻仰過靈柩的人則沉默，若有所思，還有點拘謹。
前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢（David Beckham）排了13小時以上的隊，期間靠薯片、糖果和甜甜圈充飢，他瞻仰靈柩時，看上去雙眼含淚。
貝克漢一襲深色西裝，頭戴貝雷帽，他說：「我們今天來到這裡紀念女王陛下，時間長短一點也不重要。我們來這裡是有原因的。人人一條心。那是很特別的幾個小時。」
預計在國葬舉行之前，將有75萬人瞻仰靈柩。出席國葬的政要將包括美國總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、日皇德仁等，倫敦警方表示，這會是歷來規模最大的維安行動。
查爾斯三世今天稍早造訪了威爾斯（Wales），完成他以新君主身分巡迴英國4個構成國的行程。英國是由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯組成。
他和王后卡蜜拉（Camilla）出席了卡地夫市（Cardiff）蘭達夫大教堂（Llandaff Cathedral）的儀式，並與教堂外的群眾交談。
威爾斯對查爾斯三世來說具有特殊意義，在即位之前，他頂著威爾斯親王的頭銜達50年之久。
不過，查爾斯三世與威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）在卡地夫城堡會談時，有少數反君主制的群眾在外面抗議。其中一人舉著寫有「廢除王室」和「終結威爾斯親王頭銜」的標語；還有一個牌子上寫著：「不是我的國王」。
過去幾天，在蘇格蘭愛丁堡，以及倫敦的國會大廈外也出現類似的小型抗議行動，但查爾斯三世的支持率在即位後呈上升趨勢。
伊麗莎白二世的8名孫輩明晚也將替靈柩守夜，包括新王儲威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）。
官員說，王室已調整規定，允許哈利王子和叔叔安德魯王子在守夜時穿軍裝。他們都是退役軍人，但截至目前，只有履行職務的王室成員能穿軍裝，而安德魯王子與哈利王子在卸下王室職務後，也失去了榮譽軍銜，先前在護送靈柩的列隊中著西裝現身。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110917