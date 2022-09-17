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林明溱：再次將蔡英文脫褲脫得徹底　2024國民黨勝利在望

▲林明溱喊話這次南投縣長選舉，會繼續將蔡英文脫褲，且「脫得光光光，贏得多多多」（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
▲林明溱喊話這次南投縣長選舉，會繼續將蔡英文脫褲，且「脫得光光光，贏得多多多」（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）

記者顏幸如／南投報導

2022-09-17 12:21:38

國民黨南投縣長候選人許淑華今成立競選總部，縣長林明溱批評民進黨動員國家機器輔選，許淑華的對手是蔡英文，不是跟蔡培慧在選。他說4年前競選連任時將蔡英文脫褲，贏得很漂亮，這次要「再次脫得光光光，贏得多多多」，若年底國民黨縣市長超過17席，2024年總統選舉就勝利在望。

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許淑華今（17日）與南投市長候選人張嘉哲成立聯合競選總部，總部主委縣長林明溱致詞時，秀出自己「五星縣長」的成績。他說剛上任時縣府負債167億，現在剩97億，8年能還75億，全靠許淑華和馬文君幫忙。因為兩位立委積極為縣府向中央討經費，很多前瞻建設「縣府只出配合款而已，原本的錢不必花，才能省這麼多錢」。

▲許淑華與南投市長候選人張嘉哲成立聯合競選總部，聲勢浩大。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
▲許淑華與南投市長候選人張嘉哲成立聯合競選總部，聲勢浩大。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
林明溱說，他的執政成績看得見，4年前競選連任時將蔡英文脫褲，贏得很漂亮（指得票率高達66.72%），他用台語問現場支持者「這次擱再一次甲伊脫褲，脫得光光光，贏得濟濟濟好莫？」群眾高喊「好」！

林明溱說，這次選舉很不公平，許淑華不是和蔡培慧在選，是和蔡英文選，蔡英文動員國家機器，以各項資源輔選蔡培慧，但南投縣鄉親的力量，比國家力量更大，他相信大家一起扮演螞蟻雄兵，這次會贏得更漂亮，將民進黨脫褲仔脫得更徹底，年底縣市長大選，國民黨若能超過17席，2024年總統就勝利在望。

▲國民黨主席朱立倫為許淑華站台，要她發揮神力女超人的實力，拉抬「十全十美」。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
▲國民黨主席朱立倫為許淑華站台，要她發揮神力女超人的實力，拉抬「十全十美」。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
國民黨主席朱立倫盛讚林明溱，是全台觀光建設做得最好的縣長，許淑華是認真、實在的神力女超人，相信未來的執政成績會超越林明溱。他也期許許淑華展現女力，一起拉抬「十全十美」候選人，讓國民黨提名的10位女性縣市首長都能當選。

許淑華用沙啞的聲音說，自27歲踏入政壇，經過20年地方到中央的歷練，47歲的她準備好了，但蔡英文帶著中央執政團隊不斷下鄉輔選，很多攻擊都是打烏賊戰、不實抹黑。

▲立院國民黨團總召曾銘宗送蒜頭，祝許淑華高票凍蒜。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
▲立院國民黨團總召曾銘宗送蒜頭，祝許淑華高票凍蒜。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.17）
許淑華批評，日前蔡英文為中興大學南投校區揭牌剪綵，竟不邀請民眾參與，關起門偷偷進行，原來教室都還沒完工、硬體建築物尚未申請，剪綵單純為選舉造勢，卻罔顧師生安全與南投人性命。她喊話對手蔡培慧，既然開了中興大學入駐中興新村這張大支票，就不要倉促進行，更不要選前南投人、選後台北人，歡迎蔡培慧選後一起留下來督促建校進度。

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