面試睜大眼！以貌選老闆　「5面相」找到職場的雷雷夥伴

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金行人如金子一樣閃閃發光，一般來說比較容易出名，但是相對來說，因為是金屬，性格就比較硬、框架比較多、脾氣也比較硬。簡少年提到，金行人面相就是臉很方的人，臉越方越接近金行人，所以臉的稜角越多，就越符合金子硬梆梆的特質。
🟡木行人：臉長，愛學習
手長、腳長、臉長是典型的木行人面相，像木頭一樣緩慢成長，延展性非常高，長成大樹之後，能夠給予棲息的空間，就會幫助很多小動物，所以木行人比較仁慈，木屬性的人也比較喜歡學習，原因是具備很好的延展性，以及慢慢的成長，所以木行人有比較多的想法和思想，會比較在乎生命的意義和自己在知識上的前進，好學度比較高。但是木行人一般都是屬於大器晚成，畢竟從小樹長成大樹需要比較多的時間。
🟡水行人：臉圓，靈活的胖子
水行人在面相學邏輯裡是偏圓的，水的型態很多元，可以變方、變圓，根據不同的容器可變成各種形狀，水行人的特色就是八面玲瓏、非常善於交際，有很多種不同的樣貌。水行人同樣也是柔情似水，所以水形人的性格一般來說比較浪漫，在感情上面比較多情。在真實生活中，套句比較容易理解的話，就是靈活的胖子，特色就是「沒有脖子」。水行人發財的速度比一般人更快、發展迅猛，所以水行人如果發財都是在一瞬間。
🟡火行人：臉尖，個性急
火行人臉比較像火，所以臉比較尖，在面相學裡額頭也跟火有關，一般額頭比較大或比較拱、下巴很尖，就是火行人的臉型。火行人一般來說比較急躁，性格上沒有耐性，行事速度很快、想事情很快，很容易做出大家意想不到的事情，創意十足。
🟡土行人：臉厚重，緩慢的胖子
當你看到一個人的臉肉很多，但又不是圓，看起來很重，就是土行人的特色。土行人很容易包容大家，性格相對穩重，耐性也比較強。一般土行人早年都不容易發，反而是晚年比較容易發，面相上整個下巴的肉比較多，臉型通常偏梯形，因此額頭不會很寬廣，土行人的事業到中晚年的時候，會變得非常大，尤其越晚年，事業就會越大。水行人跟土行人的共同特色都是看不到脖子。但一個是靈活、一個是緩慢，所以如果遇到脖子很短的人，可藉此推測是水行人還是土行人。
看相風水師簡少年說，相生的時候，性格就很順，但如果相剋的話，通常性格上都比較容易矛盾，人生就會比較辛苦。假設你發現自己是很能應酬又很急的人，屬於水剋火的人，那就需要一點木頭，水生木，木生火，需要透過木頭的特質，就是不斷的學習和仁慈，你就會變好。透過五行相法的應用，找到順利的生活方式。