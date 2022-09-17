台化偕玩具基地前進金門　倡導海洋守護、推動資源再利用

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金門縣環保局指出，由於金門四面環海，長期以來面臨海漂垃圾的挑戰，對於海洋生態影響很大，每年縣府亦清除大量的保麗龍及廢棄漁網等海洋廢棄物，自從2021年與台化公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道與機制後，已完成多年囤積約70公噸的廢棄漁網回收再利用，最終製成環保機能服飾等產品，讓海洋廢棄物得以循環經濟模式轉化為再生產品，對於海洋環境貢獻一份心力。
這次活動Formosa玩具基地特別設計專屬環境教育課程，在現場宣導塑膠材質的7大種類，教導孩童辨識生活中各種塑膠瓶罐的塑膠材質編碼與分類方式，另外透過二手玩具拆解課程，讓孩童體驗拆解玩具的樂趣，並在玩樂過程中學習將不同材質的玩具零件分類與回收，達到寓教於樂的功能。
台化公司主管在參觀玩具基地攤位時指出，藉由這次參與縣府舉辦的國際海洋日活動，期待民眾能關注海洋保護議題，傳達公私部門通力合作，可以找出解決廢棄漁網回收再利用的方法外，其實民眾在家裡也可以與孩童一起為海洋生態盡一份心力。
台化公司主管提到，根據統計有九成兒童玩具都是塑料製成的，平均壽命卻僅有六個月，有八成的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為地球生態大問題，公司與台灣玩具圖書館合作，透過完善的二手玩具回收機制，把玩具傳遞給需要的孩童手中，達到關懷弱勢的目標，同時也藉由回收與發送，達到資源再利用的目的，另外許多破損不堪使用的玩具，藉由玩具拆解課程，把玩具內含的塑膠、金屬等各種材質分類回收，實踐保護環境。