參加全國布農盃　原鄉大老表態挺陳其邁連任

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謝英雄和族人除了感謝陳其邁支持原鄉建設，也體恤農民動用二備金補助農損救助金，更挹注本次全國布農族射耳祭經費500萬元，讓全國布農族一年一度盛事得以順利舉行。
陳其邁任內至桃源區勘災多達九次，此次上山，更獲得桃源區大老，國民黨籍前桃源鄉長謝垂耀公開支持，在一場地方座談會中，除了謝垂耀前區長、桃源區長謝英雄、原民議員賴文德也在現場作陪，會中包含桃源區當地的代表、里長、教育界人士等耆老，在座談會上公開表態支持陳其邁市長連任，獲得族人熱烈迴響。
一名參與座談會的部落代表表示，陳其邁上任後非常照顧原鄉，族人等待12年的聯外橋樑陸續完工，也大力支持原鄉基礎建設，疫情期間體恤族人就醫不便，除了開設原鄉的公車式小黃到市區的就醫路線，讓族人大大節省上山下山的車資之外，更是給予原鄉充足的防疫物資，帶領族人度過疫情挑戰，才能在桃源區辦理如此盛大的布農族盛會。
該名代表也提到，去年豪雨導致部落聯外橋樑斷橋，桃源區三個部落的族人被困山中，陳其邁在第一時間就搭乘直升機上山勘災，並在最短時間完成設置流籠，解決族人民生以及農作運送問題；去年盧碧颱風因明霸克露橋沖毀，一位女性區代表勘災時不幸落水罹難失蹤，市長也動用災害二備金補助罹難家屬，是高雄市歷來最照顧原鄉的市長。