快訊／本土確診+39394！死亡個案增40人　境外移234例

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指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為130例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(30例)，美國及印尼(各5例)，德國(4例)，荷蘭、泰國及日本(各3例)，菲律賓、英國及土耳其(各2例)，奧地利、加拿大、香港、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入。另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月18日至9月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,111,847例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,173,339例排除)，其中5,930,927例確診，分別為31,959例境外移入，5,898,914例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10,509例COVID-19死亡病例，其中10,493例本土，個案居住縣市分布為新北市2,215例、臺北市1,180例、臺中市1,059例、高雄市982例、桃園市804例、臺南市802例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣328例、南投縣305例、苗栗縣266例、嘉義縣248例、基隆市227例、宜蘭縣217例、花蓮縣182例、嘉義市169例、新竹縣168例、臺東縣147例、新竹市108例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。