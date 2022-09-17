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快訊／本土確診+39394！死亡個案增40人　境外移234例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 14:01:362022-09-17 14:03:52

中央流行疫情指揮中心今天（17日）宣布，本土新增39394例COVID-19確診病例，另外有234例境外移入、40例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增39394例個案，死亡人數加40人。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增39394例個案，死亡人數加40人。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之39,394例本土病例，為18,077例男性、21,304例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,583例)，臺中市(5,019例)，臺北市(4,603例)，桃園市(4,360例)，高雄市(3,131例)，臺南市(2,284例)，彰化縣(1,776例)，新竹縣(1,084例)，屏東縣(1,038例)，宜蘭縣(1,026例)，新竹市(958例)，雲林縣(871例)，苗栗縣(866例)，基隆市(788例)，南投縣(754例)，花蓮縣(712例)，嘉義縣(566例)，嘉義市(362例)，臺東縣(327例)，金門縣(138例)，澎湖縣(131例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為130例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(30例)，美國及印尼(各5例)，德國(4例)，荷蘭、泰國及日本(各3例)，菲律賓、英國及土耳其(各2例)，奧地利、加拿大、香港、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入。另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月18日至9月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,111,847例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,173,339例排除)，其中5,930,927例確診，分別為31,959例境外移入，5,898,914例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10,509例COVID-19死亡病例，其中10,493例本土，個案居住縣市分布為新北市2,215例、臺北市1,180例、臺中市1,059例、高雄市982例、桃園市804例、臺南市802例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣328例、南投縣305例、苗栗縣266例、嘉義縣248例、基隆市227例、宜蘭縣217例、花蓮縣182例、嘉義市169例、新竹縣168例、臺東縣147例、新竹市108例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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