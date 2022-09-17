周春米競總進駐　蘇貞昌：期待屏東第一女縣長誕生

民進黨屏東縣長參選人周春米今（17）日舉辦競選總部進駐暨團結大會，包括行政院長蘇貞昌、前縣長曹啟鴻、縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲、立法委員何欣純、立法委員鍾佳濱、立法委員伍麗華，及來自屏東縣33個鄉鎮市的縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長及參選人來到現場齊祝賀，象徵屏東大團結。
周春米細數前人為屏東的打拚，從1981年邱連輝先生、1989年蘇貞昌縣長、1997年蘇嘉全縣長、2005年曹啟鴻縣長、2014年潘孟安縣長，還有臺灣第一位女總統，蔡英文總統。她說，屏東累積多年能量，在2019年台灣燈會，終於被看見，潘孟安縣長創造我屏東我驕傲的榮耀，她也會全力以赴延續驕傲。
周春米說，現在是屏東發展的關鍵時刻，接下來她會以屏東五大核心產業、六大發展區域為經緯，提出更為細緻的施政藍圖規劃，她也會設置長照處，更專業、更全面的照顧長輩，讓屏東每一個階段的人，都有政府做靠山，打造屏東成為一座希望城市。
蘇貞昌則表示，要拜託屏東縣民，這個時候是周春米把多年為屏東的服務歷練，以及多年爭取中央的建設等，在潘孟安任縣長的基礎上，為屏東做事的好機會，他非常的期待屏東第一位女縣長能夠誕生，同時讓周春米好好的代表屏東，再創很好的成績。