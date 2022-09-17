異位性皮膚炎是富貴病？病友媽直呼：簡直「勞命傷財」

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媽媽聽從醫師囑咐，為她用清水洗澡、勤擦乳液，讓她改喝水解蛋白奶粉。似乎是這些方法奏效，小時候，小恩的疾病只在換季或是雨季太潮濕的時候偶發於關節四處，塗抹一般類固醇很快就能獲得改善。在照顧小恩的過程中，媽媽觀察發現，小恩只要夏天好好待在冷氣房、不要流汗，冬天能勤擦乳液、補足乳液，就能安然度過一年。於是「家裡冷氣永遠為她開著」、「除濕機為她而買」，「最貴的除蟎吸塵器」也不手軟，「空氣清淨機」當然也不能少！
小恩媽媽說：「醫師說她這是富貴病！」不僅購入乳膠床、天絲寢具，衣服也一定要小恩到現場試，要她覺得舒服、透氣、用起來沒有刺癢感才能過關。家裡連洗衣機都特別選擇「具有高溫水洗滌功能」，就是希望能夠「殺蟎」，「甚至週週都在為她洗寢具」，「所以有一段時間，家中的水電費特別高！」
原本期待青春期自然痊癒 卻迎來病灶大爆發
雖然是職業婦女，為了讓孩子遠離可能會引發過敏反應的加工食品，小恩媽媽天天煮三餐，連麵包、蛋糕，也是出自「媽媽小廚房」。所有一切的努力，就是期待孩子過了「青春期」能夠自然痊癒。
沒想到，後來還是迎來了大爆發！小恩9歲那年，秋冬換季之際，皮膚癢到先前用的藥完全壓不下來，狂抓癢到出血、邊走邊掉皮屑、無法睡覺，到最後有時候媽媽看她好不容易睡著，不忍叫醒，寧可讓她請假、錯過半天學校課程。在學校中，小恩也因為皮膚外觀問題，一年四季穿著長袖上學，引來同學異樣眼光，害怕被傳染，不敢靠近。
交給專業醫師治療、按時用藥 擺脫勞命傷財！
所幸這一切在遇到同學的醫師爸爸，為小恩轉介到專長異位性皮膚炎治療的皮膚科醫師後，一切有了轉機。「終於不再癢了」、「看到孩子一覺到天亮，雖然皮膚還沒有完全恢復、但看到她自己穿短褲、短袖，不帶外套就出門。我覺得不只她的疾病被治療了、自信也恢復了！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55118
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