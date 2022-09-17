中重症+175！8歲女童染MIS-C 「高燒至40度」休克進加護
中央流行疫情指揮中心表示，今天（17日）新增175例中重症，其中有一例MIS-C個案，染疫者為8歲女童，本身沒有打過疫苗，亦無慢性病史，先前未曾通報確診，8/29發燒到40度，並伴隨喉嚨痛，8/31到急診就醫，檢查顯示血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常，因懷疑MIS-C引發休克，故收至於加護病房，經治療病況好轉，9/6順利出院。
莊人祥指出，該個案雖PCR陰性，但N抗體呈現陽性，符合MIS-C診斷，院方給予免疫球蛋白、類固醇、低劑量阿斯匹靈治療後，於9/6出院返家。
截至目前為止，12歲以下重症累計212人，其中32人死亡；而重症中MIS-C合計有133例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼11例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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