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中重症+175！8歲女童染MIS-C　「高燒至40度」休克進加護

▲發言人莊人祥表示，該個案雖PCR陰性，但N抗體呈現陽性，符合MIS-C診斷，經治療後，已於9/6出院返家。（圖／指揮中心）
▲發言人莊人祥表示，該個案雖PCR陰性，但N抗體呈現陽性，符合MIS-C診斷，經治療後，已於9/6出院返家。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 14:37:53

中央流行疫情指揮中心表示，今天（17日）新增175例中重症，其中有一例MIS-C個案，染疫者為8歲女童，本身沒有打過疫苗，亦無慢性病史，先前未曾通報確診，8/29發燒到40度，並伴隨喉嚨痛，8/31到急診就醫，檢查顯示血壓偏低、發炎指數升高、凝血功能異常，因懷疑MIS-C引發休克，故收至於加護病房，經治療病況好轉，9/6順利出院。

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▲指揮中心表示，今天新增175例中重症，其中有一例MIS-C個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今天新增175例中重症，其中有一例MIS-C個案。（圖／指揮中心提供）
莊人祥指出，該個案雖PCR陰性，但N抗體呈現陽性，符合MIS-C診斷，院方給予免疫球蛋白、類固醇、低劑量阿斯匹靈治療後，於9/6出院返家。

截至目前為止，12歲以下重症累計212人，其中32人死亡；而重症中MIS-C合計有133例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼11例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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