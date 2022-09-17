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CIA：習近平告知解放軍　2027年前具備「武統台灣能力」

▲美國中央情報局（CIA）高層透露，中國國家主席習近平已告知解放軍，要在2027年發展出武統台灣的能力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國中央情報局（CIA）高層透露，中國國家主席習近平已告知解放軍，要在2027年發展出武統台灣的能力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-17 14:42:46

兩岸關係近期因《台灣政策法案》等多重因素而高度緊張，有關中共武力犯台的討論不曾衰減，美國《有線電視新聞網》（CNN）記者波利利斯（Katie Bo Lillis）在推特上聲稱，美國中央情報局（CIA）高層透露，中國國家主席習近平已告知解放軍，要在2027年發展出武統台灣的能力。

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根據波利利斯推文，CIA副局長柯恩（David Cohen）表示，習近平已告知解放軍，2027年要發展出足以武力控制台灣的能力，這並不意味著北京當局已做出武統的決定，但習要求軍隊把他放在一個位置，讓他在有意願時就能把想做的事付諸行動。

在另一則推文中，波利利斯也指出，習近平還沒決定是否這麼做，但已要求軍方朝這個方向準備，不過以美國情報體系的整體評估來看，習近平仍然偏向以非軍事手段來掌控台灣。

有外媒報導指出，中國今年8月發布「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」，重申台灣是中國的一部分，然而，台灣方面拒絕北京提出的「一國兩制」，聲稱只有台灣人民才能決定自己的未來；雖然北京始終堅稱台灣是從中國分離出去的一省，誓言要收復台灣，但從種種跡象看來，台灣其實已具備主權國家的一切特質。

在美國參議院外交關係委員會14日以17:5的票數通過《台灣政策法案》後，北京立刻表達強烈反對，要求美國停止推進此項立法。中國外交部新任「戰狼」發言人毛寧15日更威脅道，有關法案違反一中原則及美中3個聯合公報，是在向台獨分裂勢力發出嚴正錯誤信號，如果此案繼續審議推進甚至通過成法，將「極大動搖」中美關係的政治基礎，對中美關係及台海和平穩定造成「極其嚴重」的後果。

此外，為了報復美國批准最新一波對台軍售案，中國外交部也在16日宣布，制裁波音防務公司總裁兼首席執行官卡爾伯特（Ted Colbert）、雷神技術公司董事長兼首席執行長海耶斯（Gregory Hayes）。

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