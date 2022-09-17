CIA：習近平告知解放軍　2027年前具備「武統台灣能力」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在另一則推文中，波利利斯也指出，習近平還沒決定是否這麼做，但已要求軍方朝這個方向準備，不過以美國情報體系的整體評估來看，習近平仍然偏向以非軍事手段來掌控台灣。
有外媒報導指出，中國今年8月發布「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」，重申台灣是中國的一部分，然而，台灣方面拒絕北京提出的「一國兩制」，聲稱只有台灣人民才能決定自己的未來；雖然北京始終堅稱台灣是從中國分離出去的一省，誓言要收復台灣，但從種種跡象看來，台灣其實已具備主權國家的一切特質。
在美國參議院外交關係委員會14日以17:5的票數通過《台灣政策法案》後，北京立刻表達強烈反對，要求美國停止推進此項立法。中國外交部新任「戰狼」發言人毛寧15日更威脅道，有關法案違反一中原則及美中3個聯合公報，是在向台獨分裂勢力發出嚴正錯誤信號，如果此案繼續審議推進甚至通過成法，將「極大動搖」中美關係的政治基礎，對中美關係及台海和平穩定造成「極其嚴重」的後果。
此外，為了報復美國批准最新一波對台軍售案，中國外交部也在16日宣布，制裁波音防務公司總裁兼首席執行官卡爾伯特（Ted Colbert）、雷神技術公司董事長兼首席執行長海耶斯（Gregory Hayes）。