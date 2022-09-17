《機智》見面會湧人潮！安凌CP狂撒糖　曝友情昇華可能性

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在劇中鄭芯恩、岳軒組成的「安凌CP」擁有高人氣，仔細一看發現，今天2人也穿著情侶裝現身，他們也坦言有講好一起穿情侶裝，岳軒表示因為自己先決定了穿著，就詢問鄭芯恩要不要一起穿情侶裝亮相，鄭芯恩則透露，衣服是岳軒特別向廠商借來的。
戲裡戲外都甜滋滋的2人，被問到是否會假戲真做？岳軒突然直說：「未來會怎樣都不知道！」不過他認為2人目前不適合在一起，覺得先把劇組的工作做好，也考慮到現實面表示：「因為如果我們真的在一起，分手的話在劇組會尷尬，殺青之後不保證沒有可能。」岳軒透露2人平常感情就很好，雖然沒有到一起出遊，但會相約吃飯，至於睡前會互道晚安嗎？岳軒直說：「倒是不會，但到家報平安。」
在一旁的鄭芯恩也表示：「他是我真的覺得很棒的人，跟他對戲我也覺得很有安全感。」同劇演員小胖更爆料，鐵口直斷認為2人非常有機會發展成情侶關係：「他們關係非常好，審美也非常相似，而且2人在劇裡感情到現在一直都是穩定的。」
另外，日前温昇豪被傳出與同劇女演員過從甚密，引發外界討論，出道近40年的謝祖武被問到此事，他也笑說，自己從結婚後只要拍戲，都要求要有兩份劇本，「一份我自己，一份給老婆。」不過，謝祖武也表示不會對同劇女演員刻意不理，一切都是以自然為主，但有親密戲部分一定會報備。《機智校園生活》電視版每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台、TVBS-ASIA播出。