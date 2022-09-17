COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《機智》見面會湧人潮！安凌CP狂撒糖　曝友情昇華可能性

▲《機智校園生活》今天在西門町舉辦見面會，也湧入許多粉絲到場支持。（圖／記者葉政勳攝）
▲《機智校園生活》今天在西門町舉辦見面會，也湧入許多粉絲到場支持。（圖／記者葉政勳攝）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-17 15:52:192022-09-17 16:03:45

《機智校園生活》第三季「必勝高三生」繼上個月中南部見面會獲得廣大迴響，眾多粉絲敲碗、許願下，今（17）日「小武哥」謝祖武、楊銘威、周曉涵三位老師率領學生演員出席，岳軒、鄭芯恩、王新凱、鄭豐毅、馮容潔等人，於台北西門町紅樓舉辦粉絲見面會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《機智校園生活》見面會現場熱鬧非凡，謝祖武看到許多朋友到場支持，也感動說道：「希望能把歡笑帶給大家，也對今天的朋友們說聲謝謝，有機會希望再辦類似的活動。」謝祖武在《麻辣鮮師》飾演個性鮮明又搞笑的「徐磊」老師，成為大家心目中的經典角色，被問到以前和現在的學生有什麼差異，他笑著說道：「沒有什麼差異，還是很調皮、還是很難搞，但我相信他們絕對會比以前的學生更紅、更有成就，因為我來的第一天就領教他們的威力了，對老師的招數實在是滿狠毒的。」逗得笑場哈哈大笑。

▲楊銘威（左起）、謝祖武、周曉涵現身《機智校園生活》見面會。（圖／記者葉政勳攝）
▲楊銘威（左起）、謝祖武、周曉涵現身《機智校園生活》見面會。（圖／記者葉政勳攝）
在劇中鄭芯恩、岳軒組成的「安凌CP」擁有高人氣，仔細一看發現，今天2人也穿著情侶裝現身，他們也坦言有講好一起穿情侶裝，岳軒表示因為自己先決定了穿著，就詢問鄭芯恩要不要一起穿情侶裝亮相，鄭芯恩則透露，衣服是岳軒特別向廠商借來的。

戲裡戲外都甜滋滋的2人，被問到是否會假戲真做？岳軒突然直說：「未來會怎樣都不知道！」不過他認為2人目前不適合在一起，覺得先把劇組的工作做好，也考慮到現實面表示：「因為如果我們真的在一起，分手的話在劇組會尷尬，殺青之後不保證沒有可能。」岳軒透露2人平常感情就很好，雖然沒有到一起出遊，但會相約吃飯，至於睡前會互道晚安嗎？岳軒直說：「倒是不會，但到家報平安。」

▲鄭芯恩（右）、岳軒今天穿情侶裝亮相。（圖／記者葉政勳攝）
▲鄭芯恩（右）、岳軒今天穿情侶裝亮相。（圖／記者葉政勳攝）
在一旁的鄭芯恩也表示：「他是我真的覺得很棒的人，跟他對戲我也覺得很有安全感。」同劇演員小胖更爆料，鐵口直斷認為2人非常有機會發展成情侶關係：「他們關係非常好，審美也非常相似，而且2人在劇裡感情到現在一直都是穩定的。」

另外，日前温昇豪被傳出與同劇女演員過從甚密，引發外界討論，出道近40年的謝祖武被問到此事，他也笑說，自己從結婚後只要拍戲，都要求要有兩份劇本，「一份我自己，一份給老婆。」不過，謝祖武也表示不會對同劇女演員刻意不理，一切都是以自然為主，但有親密戲部分一定會報備。《機智校園生活》電視版每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台、TVBS-ASIA播出。

謝祖武獲讚愛妻好男人　面對太太像修行

「磊哥」來了！謝祖武回校合體杜詩梅　勾麻辣鮮師回憶殺

峮峮光臨《營業中》！楊銘威笑開懷搶看　方志友吃醋了

周曉涵深夜放送福利　女神泳裝照超吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀