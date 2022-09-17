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醫療外交！　中山附醫贈吐瓦魯手持式超音波儀器

醫療外交！　中山附醫贈吐瓦魯手持式超音波儀器
醫療外交！　中山附醫贈吐瓦魯手持式超音波儀器

健康醫療網

2022-09-17 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】吐瓦魯是一個由九個環形珊瑚島群組成的島國，位於南太平洋，也是台灣在大洋洲的重要友邦。今年9月適逢中華民國與吐瓦魯建交43週年，吐瓦魯總理拿塔諾（Prime Minister Natano）則是在2019年上任後首度來台進行國是訪問，意義格外重大，彰顯兩國邦誼堅定。此次訪問團特別在行程中安排來訪多年友好的中山醫學大學附設醫院。

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姐妹醫院　幫助吐瓦魯提升醫療專業

中山醫學大學附設醫院自2006年與吐瓦魯中央醫院「瑪格麗特公主醫院」簽約為姐妹醫院，每年均派遣2~3團行動醫療團至吐國執行醫療援助任務。2012年起雙方簽訂醫療合作備忘錄（MOU），開始派遣常駐醫療人員執行醫療合作計畫。十多年來幫助首都瑪格麗特公主醫院提升醫療專業，也幫吐瓦魯人看病、開刀、控制慢性病和建立健康觀念等。

捐贈手持式超音波儀器　盼嘉惠更多病患

此次國賓來訪，中山醫學大學附設醫院全院使用高規模接待，除安排訪團國賓全身健檢外，為了提升吐瓦魯中央醫院照護品質，由中山附醫蔡明哲院長與國際醫療中心發起，與生物科技有限公司共同捐贈「手持式超音波儀器」，此儀器體積輕小、機動性高，操作時只需一個探頭與一台平板螢幕即可及時獲得檢查影像，為醫師隨手可攜帶的檢查利器，適用於：腹部、肌肉骨骼、周邊血管、小兒科、泌尿科及創傷評估等之超音波診斷作業。

此外，其易攜特點更是利於醫師隨時使用，也非常適合吐瓦魯離島地區特性使用，期冀造福許多因交通因素無法至吐瓦魯中央醫院檢查的民眾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55105

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