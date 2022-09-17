醫療外交！　中山附醫贈吐瓦魯手持式超音波儀器

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中山醫學大學附設醫院自2006年與吐瓦魯中央醫院「瑪格麗特公主醫院」簽約為姐妹醫院，每年均派遣2~3團行動醫療團至吐國執行醫療援助任務。2012年起雙方簽訂醫療合作備忘錄（MOU），開始派遣常駐醫療人員執行醫療合作計畫。十多年來幫助首都瑪格麗特公主醫院提升醫療專業，也幫吐瓦魯人看病、開刀、控制慢性病和建立健康觀念等。
捐贈手持式超音波儀器 盼嘉惠更多病患
此次國賓來訪，中山醫學大學附設醫院全院使用高規模接待，除安排訪團國賓全身健檢外，為了提升吐瓦魯中央醫院照護品質，由中山附醫蔡明哲院長與國際醫療中心發起，與生物科技有限公司共同捐贈「手持式超音波儀器」，此儀器體積輕小、機動性高，操作時只需一個探頭與一台平板螢幕即可及時獲得檢查影像，為醫師隨手可攜帶的檢查利器，適用於：腹部、肌肉骨骼、周邊血管、小兒科、泌尿科及創傷評估等之超音波診斷作業。
此外，其易攜特點更是利於醫師隨時使用，也非常適合吐瓦魯離島地區特性使用，期冀造福許多因交通因素無法至吐瓦魯中央醫院檢查的民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55105
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