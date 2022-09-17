龍吟虎嘯！林佳龍盼帶動風潮逆轉 籲別浪費選票投侯友宜
民進黨新北市長參選人林佳龍今（17）日喊出「貨出去、人進來，新北發大財」口號，由於與被罷免的國民黨籍前高雄市長韓國瑜雷同，因此引發熱議。林佳龍下午進一步解釋概念，並強調自己是原創，至於選情是否要複製2018年「韓流」拉尾盤？林表示，選舉決勝負確實是在最後一個月，自己期待龍吟虎嘯、帶動風潮。
韓國瑜過去競選高雄市長時，喊出「貨出去、人進來，高雄發大財」口號，最終引發「韓流」，進而勝選，雖然後續遭到罷免，但該次選舉的案例仍持續受到討論。林佳龍今日下午受訪時針對上午喊出「貨出去、人進來，新北發大財」口號解釋，自己在台中就做到韓國瑜所說的了，而且比韓國瑜更早喊，自己是原創。
至於是否要複製「韓流」拉尾盤，林佳龍表示，選舉決勝負是在最後一個月，「韓流」當年也在中秋過後逐漸開始，現在自己期待龍吟虎嘯、帶動風潮。
林佳龍說，自己已經準備好新北大翻新訴求，包含四大主軸與100項政見都提出，接下來就是全力衝刺，「真正的民調就是投票當天，希望能夠爭取最後勝利」。
林佳龍也說，侯友宜已經在新北市政府12年，但相當弔詭的是，新北市政評比總是吊車尾，而侯友宜個人評比卻不錯，然後侯還用這樣想要去選總統，市民必須要看清楚。
林佳龍說，侯友宜無心市政、利用市政想要去選總統，新北市民不用浪費這一票投給侯友宜，就讓真心誠意想要讓新北大翻新的林佳龍來做，「我做市長我會做好做滿4年」。