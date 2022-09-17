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大叔沒節食，3個月「減22公斤」　改變1習慣輕鬆達成

大叔沒節食，3個月「減22公斤」　改變1習慣輕鬆達成
大叔沒節食，3個月「減22公斤」　改變1習慣輕鬆達成

健康醫療網

2022-09-17 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】俗稱減重班的衛福部彰化醫院健康生活養成班因疫情之故今年尚未開班，個管師追蹤去年的學員發現，只要仍保持著良好的飲食習慣者都未復胖。55歲的周先生去年在3個月內減了22公斤，1年後仍維持著精實體型；31歲的吳小姐結婚6年用盡方法也無法懷孕，減重後傳來意外之喜，成功懷孕準備生子。

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患脂肪肝炎、高血壓　減重後回歸正常值

個管師蕭怡君表示，周先生174公分，去年參加減重班之前的體重是97.6公斤，有脂肪肝炎和高血壓，醫師希望他減重，他參加課程，照著上課的飲食原則，1個月就約減了10公斤，3個月後75公斤，共減了22公斤，脂肪肝炎和高血壓都回到正常。

吃菜配飯、1週至少1天蔬食　成功不復胖

周先生指出，這1年來體重都維持在73至75公斤，追蹤身體情況都很正常，已經沒吃降血壓藥1年多了，血壓都正常，神清氣爽。這1年來他也沒節食，只是照著每餐吃蛋白質、蔬菜、優質澱粉類等順序，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，1週至少1天蔬食等飲食等原則，偶而也會吃大餐，但很快會調整回來。

低GI飲食＋地中海飲食　迎來意外之喜

吳小姐去年參加減重班，體重從129.8公斤減到124.5公斤，只減了5公斤，卻讓她有了懷孕的意外之喜。她表示，她和丈夫結婚6年，一直在備孕，也吃中藥調理身體，但一直沒有懷孕，有人建議她減點重量比較有機會，所以她參加減重班，學習了低GI飲食和地中海飲食的作法，覺得身體狀況變好了，不久後就懷孕了。

同時擁有諮商心理師及健康體重管理師身分的講師蘇琮祺表示，吳小姐受孕應該不是特定的飲食而懷孕，而是改變飲食，身體運作健康才順利受孕。

掌握體重　從養成良好飲食習慣開始

蘇琮祺說，他是採用心理學切入，讓重複減重失敗的人突破心理障礙，在減重中獲得快樂，而課程不是著重在減重，是著重在飲食習慣的養成，只要好的飲食方式在身體循環，自然能減重，也自然能健康。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55128

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