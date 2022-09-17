大叔沒節食，3個月「減22公斤」　改變1習慣輕鬆達成

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個管師蕭怡君表示，周先生174公分，去年參加減重班之前的體重是97.6公斤，有脂肪肝炎和高血壓，醫師希望他減重，他參加課程，照著上課的飲食原則，1個月就約減了10公斤，3個月後75公斤，共減了22公斤，脂肪肝炎和高血壓都回到正常。
吃菜配飯、1週至少1天蔬食 成功不復胖
周先生指出，這1年來體重都維持在73至75公斤，追蹤身體情況都很正常，已經沒吃降血壓藥1年多了，血壓都正常，神清氣爽。這1年來他也沒節食，只是照著每餐吃蛋白質、蔬菜、優質澱粉類等順序，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，1週至少1天蔬食等飲食等原則，偶而也會吃大餐，但很快會調整回來。
低GI飲食＋地中海飲食 迎來意外之喜
吳小姐去年參加減重班，體重從129.8公斤減到124.5公斤，只減了5公斤，卻讓她有了懷孕的意外之喜。她表示，她和丈夫結婚6年，一直在備孕，也吃中藥調理身體，但一直沒有懷孕，有人建議她減點重量比較有機會，所以她參加減重班，學習了低GI飲食和地中海飲食的作法，覺得身體狀況變好了，不久後就懷孕了。
同時擁有諮商心理師及健康體重管理師身分的講師蘇琮祺表示，吳小姐受孕應該不是特定的飲食而懷孕，而是改變飲食，身體運作健康才順利受孕。
掌握體重 從養成良好飲食習慣開始
蘇琮祺說，他是採用心理學切入，讓重複減重失敗的人突破心理障礙，在減重中獲得快樂，而課程不是著重在減重，是著重在飲食習慣的養成，只要好的飲食方式在身體循環，自然能減重，也自然能健康。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55128
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