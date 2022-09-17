嘉義縣政府全力推動認識早期療育及兒童發展融合教育理念

嘉義縣社會局於今 (17) 日上午，在大埔美非營利幼兒園，與兒童發展通報轉介中心共同舉辦兒童融合教育親職活動，縣長翁章梁以「擁抱慢慢猴」繪本為主題，帶著書中主角慢慢猴現身會場，希望藉活潑的故事與體驗互動，推動縣內認識早期療育及兒童發展融合教育理念。

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嘉義縣人口因高齡化與少子化雙重議題衝擊，翁章梁帶領團隊增設六大工業園區，藉此活絡經濟、穩定就業人口，社會局則參酌轄內產業園區所在及人口密集區，逐步開辦托育建設，提高縣內公共托育覆蓋率，也積極培訓托育人員，提供轄內育兒家庭多元選擇，更推動育兒津貼，協助家庭依需求選擇育兒方式。此外縣府也重視兒童健康發展照護，自 89 年起即委託戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院辦理兒童發展通報轉介中心，結合衛生及教育單位，針對嘉縣所有兒童發展進行篩檢，近 5 年來 3 歲以下兒童通報率平均達 6.5% 以上， 6 歲以下兒童通報率平均則達到 8.8% 以上。

▲翁章梁以「擁抱慢慢猴」繪本為主題，帶著書中主角慢慢猴現身會場（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，過去不熟悉失智症很多人會說「老番顛」，而孩子的發展遲緩也會被比喻成「大隻雞慢啼」，存在不少觀念上的偏見，感謝社會力量讓大家越來越重視這些議題，注入很多新觀念協助家庭及早發現、及早治療，更感謝嘉基結合民間資源募集兒童發展基金，協助縣府共同提供慢飛天使在醫療及教育上的雙重支持，盼大家更了解這些議題。