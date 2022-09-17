嚴重失言！林明溱稱要「把蔡英文脫光」 民進黨籲道歉
南投縣長林明溱今（17）日出席國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部成立活動時表示，4年前他競選連任時「把蔡英文脫褲」，這次要「再一次脫得光光光」，相關發言引發譁然。民進黨發言人謝子涵晚間對此表示，林明溱為了選舉，公開口出穢言侮辱女性，許淑華身為女性，在旁邊聽到「脫褲」說法難道不會覺得不妥嗎？林明溱應為自己嚴重失言道歉。
謝子涵說，林明溱為了選舉，公開口出穢言侮辱女性，許淑華身為女性，在旁邊聽到「脫褲」說法難道不會覺得不妥嗎？朱立倫認同這種粗俗的說法嗎？堂堂一位縣長在舞台上講出脫人家褲子這種話語，不只是嚴重失言，更是道德破產，請林明溱道歉。
謝子涵表示，政治不應超過人性，林明溱為了選舉打擊民進黨南投縣長參選人蔡培慧口不擇言，請林明溱還給大家一場有建設性對話的選舉，並且為自己的言論道歉。
謝子涵指出，林明溱致詞時還表示，「上任8年之所以能為縣府還債，全靠許淑華和國民黨立委馬文君向中央討經費，很多前瞻建設的經費縣府只出配合款而已」，但林明溱完全忘記許淑華和馬文君以及國民黨立委們，在立法院以丟水球、潑麵粉、摑巴掌的方式，阻擋前瞻基礎建設的預算審議。
謝子涵說，林明溱一面感謝中央的建設經費幫助債台高築的南投，一面稱讚國民黨立委爭取預算，還用粗俗的言語謾罵總統，根本邏輯錯亂。