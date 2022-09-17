網路人氣小說躍上大銀幕！陶晶瑩夫婦驚喜合體客串

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《你在我心上》是在講述在80年代那個沒有手機、沒有通訊軟體的校園生活，同學之間的情感格外單純，張庭瑚化身講一口流利台語的學霸班長，和擔任「國語推行員」的袁子芸針鋒相對，在相處過程中漸漸萌生曖昧。海報中一句文案：「喜歡一個人很久很久，是一件快樂的事。」將帶觀眾感受當時少年少女對感情的專一與認真，與青春時期獨有的熱血氛圍，是秋天備受矚目的約會電影首選！
此外，陶晶瑩驚喜客串打學生不手軟的嚴厲老師，李李仁特別演出袁子芸的醫師老爸，也讓這對模範夫妻另類合體。
電影《你在我心上》改編網路小說作家蔡智恆的原著小說《國語推行員》，蔡智恆以筆名「痞子蔡」在網路發表第一部小說《第一次的親密接觸》後就立刻爆紅，被譽為「華人網路小說家第一人」，蔡智恆創作《國語推行員》時，適逢寫作生涯滿20年，期許這部作品能具有生涯代表性，成功獲邀改編電影《你在我心上》搬上大銀幕，集結張庭瑚、袁子芸的高顏值青春愛情故事，引爆網路討論聲浪。
電影《你在我心上》張庭瑚是家裡開雜貨店的學霸班長，袁子芸則是從大都市轉學到陌生鄉鎮的醫生家女兒，因為袁子芸被老師任命為「國語推行員」，遭到習慣講台語的張庭瑚強烈反彈，原本互看不順眼的兩人，漸漸熟悉彼此後，青澀情感跟著萌芽，卻因為命運安排而走向不同道路，經過多年時間，兩人一次次錯過又一次次重逢，張庭瑚仍然默默守候著袁子芸，深情模樣讓人心動。電影《你在我心上》10月21日全台上映。