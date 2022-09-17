不斷更新／全台晃！台東規模6.4強震　1小時超過16起餘震

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【 9/17 22:55 發稿 ｜ 更新餘震資訊 】
根據中央氣象局最新資訊，17日晚間10時45分，台東再次發生地震，地震規模為5.5，震央位於台東縣池上鄉，深度為8.8公里，最大震度為台東5強。台東縣地區最大震度5強、花蓮縣地區最大震度5強、高雄市地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級。
【 9/17 22:42 發稿 ｜ 更新餘震資訊 】
根據中央氣象局最新資訊，晚上10時35分，台東發生芮氏規模5.3地震，震央位於台東縣池上鄉，深度10公里，各地最大震度為台東4級、花蓮4級、高雄3級、南投3級、嘉義2級、台南2級、屏東2級、雲林2級、彰化2級、台中2級、苗栗1級、宜蘭1級、新竹1級。
【 9/17 22:25 發稿 ｜ 更新餘震資訊 】
【 9/17 22:08 發稿 ｜ 更新餘震資訊 】
台灣今（17）日晚間21時41分，發生規模6.4地震，且地震深度為極淺層僅7.3公里；最大震度台東縣6級、高雄市5級、花蓮縣5級，全台有感；結果隔不到15分鐘，再次發生餘震，稍早21:55規模台東再次發生4.9地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方39.1公里，位於台東縣池上鄉，沒想到22:12再次發生規模4.1餘震，震央位在臺東縣池上鄉，深度僅6km，最大震度台東4級、花蓮2級、高雄1級。
【 9/17 21:45 發稿 】
今（17）日晚間21點41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里；震度台東縣6強、高雄市5級、花蓮縣5級、南投縣4級、雲林縣4級、嘉義縣4級、嘉義市4級、台南市4級、屏東縣4級、新北市3級、新竹縣3級、新竹市3級、苗栗縣3級、台中市3級、彰化縣3級、澎湖縣3級、宜蘭縣3級、台北市2級、桃園市2級、基隆市2級。
隨後在21點55分，再次發生4.9規模地震，各地震度分別為，台東縣、花蓮縣4級；高雄市、南投縣3級；雲林縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣2級；台南市、屏東縣、台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣1級。
目前台北捷運宣布全線列車慢速行駛，以確保列車的安全；高雄全線列車暫停行駛五分鐘。（編輯：孫唯容）