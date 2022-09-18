專訪／信心是主軸！戰基隆　謝國樑：我比對手有優勢

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林右昌執政不代表綠板塊變大 民眾信心已回流
談及基隆選情，謝國樑分析說，從2020年總統大選的政黨票來看，國民黨贏民進黨1萬8000多票，到2021年的四大公投案，基隆四個同意票也多過不同意約1萬8000多票，基隆的政治結構基本上還是藍大於綠。
謝國樑認為，民進黨籍的基隆市長林右昌雖執政8年，但這並非代表綠營的板塊變大，而是基隆人願意給好的人選機會，「選人不選黨」，但這一次他代表藍營參選，信心已經回流，他將會持續拉到領先對手的差距。
「信心是這場選戰主軸！」謝國樑自認充滿優勢，他比對手更清楚城市未來的發展方向，基隆未來需要商業進駐，在這個領域，他可以扮演很大的角色。
再加上，他很認真、努力，過去政治人物往往透過社團、樁腳接觸群眾，而他是直接深入通勤族，到各個客運、火車站了解通勤族的辛苦，他也走訪市場、店家，跟買菜的阿姨、大姐互動，深知店家受到疫情的影響，好多民眾都跟他說「拿你的面紙5次了！」代表他就是不斷勤走基層。
謝國樑說，由於基隆只有一席立委，很多民眾其實希望「維持現狀」就好，也就是對手蔡適應繼續當立委，他當市長，這是最好的安排。
無端捲入論文抄襲風波 謝國樑論文公開、絕沒有封存
自從前新竹市長林智堅被爆論文抄襲，黯然退出桃園市長選戰後，論文成為各界檢視縣市長參選人的重要指標。蔡適應同樣也被爆博士論文抄襲，綠營也指控謝國樑的碩士論文抄襲。
對於無端被捲入論文風波，謝國樑覺得很無辜，為了證明自己的清白，他更掛上大型看板，發出不平之鳴，他強調，自己的碩士論文花了4年半才完成，比對手蔡適應念博士的時間還長，他的論文更是寫了125頁，遠超過一般的論文長度，引註了非常多的資料，但都有註明出處，「有沒有引註，就是論文是否會被挑戰的最大關鍵」。
謝國樑說，自己的碩論第一時間就上國家圖書館公開閱覽，「絕對沒有不公開，也沒有封存」。
面對民進黨的烏賊戰術，謝國樑認為，選民不喜歡負面攻擊，利用過頭就會造成反效果，但選舉就是檢視參選人的過程，相信選民絕對可以區分合理的檢視以及不合理的負面攻擊。
無懼政三代標籤 還有民眾因祖父好名聲支持他
台北市長藍綠參選人陣營互控對方「政二代」團隊，身為「政三代」的謝國樑說，表面上這個詞好像是負面標籤，但因為他的祖父曾在基隆做了很多公益跟服務，到現在還常常聽到選民跟他說，「因為認識你祖父，所以會支持你！」
他相信，若在基隆做好的事情，效應也會源遠流長。
被冠上政三代標籤，謝國樑不感到委屈，還大聲強調「我以祖上為傲」；他現在以「小愛爸爸」的名號參選，也是希望有天女兒長大後，他過去這些好的所作所為，能夠繼續流傳下去，就像他祖父的名聲對他造成好的影響一樣。