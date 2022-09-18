獨／延續小愛公益樂園　謝國樑將在基隆打造親子遊戲空間

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謝國樑說，基隆的身障人口比新北多了30％，他這次回來參選，最主要就是想幫助弱勢，一個城市的核心價值，還是要去關懷弱勢、幫助需要幫助的人。
謝國樑2021年時，就在基隆的辦公室打造了小愛公益樂園，裡面有球池、溜滑梯等各式兒童喜歡的遊樂設施，主要是提供跟身障孩童，也開放一般孩童預約，提倡共榮的概念。
謝國樑說，因為家族中有人經營親子空間，之前請他們協助在基隆的辦公室設置小愛公益樂園，他認為這樣的空間應該充斥在基隆各個角落，也不只是服務身障的孩子，而是基隆所有的孩子，未來可以跟社區、行政中心、里辦甚至是教會空間結合，由政府跟民間共同維持，提供市民免費的服務。
被問及是否擔心主打服務弱勢並非主流，謝國樑說，關懷弱勢是他心中所想，但他並非只談社會福利，他也提出很多提升城市經濟力、產業競爭力的想法，兩項並重，他也相信大部分的選民都希望看到未來的市長很有愛心，願意關懷他人。
謝國樑也肯定基隆市長林右昌任內對於市容的重建、凸顯文化特色方面有很多巧思，但他認為基隆還是有四大面向要加強，第一，提升就業，第二，改善基隆重症醫療缺乏的情況，第三，提升教育評比，第四，關懷弱勢。
由於北北基是共同生活圈，談及未來與新北市的合作，謝國樑說，主要有兩個合作點，新北興建、營運基隆的捷運，另外是外木山海洋保育，因為對面就是新北的萬里，希望跟新北一起守護海洋。
謝國樑也提到，基隆未來一定要成為直轄市的一部分，他上任後會積極探詢讓基隆升格成直轄市一部分的可能性，過去新竹市長、基隆市長都在任期過半才提升格，緩不濟急，他若當選，會提早佈局。