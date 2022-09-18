關山強震規模為何這麼大？氣象局解答：護國神山太硬了
台東關山昨晚（9/17）發生芮氏規模6.4強震，不僅是當地近50年來規模最大的地震，也是今年觀測到震度最大的1次，台東池上還出現6強等級的今年最大震度。中央象局地震測報中心主任陳國昌指出，昨晚這起地震發生的震央位置，比較偏在內陸中央山脈這一側，主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓碰撞累積的能量釋放所致。由於中央山脈這側屬於歐亞大陸板塊，地質上大多為變質岩，岩體剛性較強，平時板塊擠壓碰撞累積的能量會導致逐漸變形，最後一次大量釋放能量，才會引發這次這麼大規模的地震。
台東關山這起規模6.4強震，是今年規模第2大的地震，但因為震央位置在陸地上，加上屬於級淺層地震，所以觀測到今年最大震度6強。陳國昌指出，由於中央山脈變質岩地形相當堅硬，通常來說板塊擠壓碰撞的能量雖然會造成地質變形，但平時沒有太多的釋放，像今天這樣一次釋放就容易引起強震。不過也因為這樣的地質型態，累積比較大的能量透過一次強震釋放後，雖然短期內還會有高頻率的餘震，但衰退期相對就會比較快結束，且餘震規模通常不會太大。
陳國昌預估，未來2天內在震央附近還有可能發生芮氏規模5.0以上的震，但4天內可能還有芮氏規模4.0以上的餘震，之後更小的餘震雖然還會持續數個月，但都不會有太大的影響。
根據氣象局觀測資料顯示，截至今（18）日凌晨0時20分為止，在台東關山6.4主震之後，以幾發生了26起大大小小的餘震，其中在昨晚10時35分及10時45分有2次餘震芮氏規模達到5.3及5.5。